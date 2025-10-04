Cum funcționează sutienul care previne infidelitatea o invenție la care nimeni nu s-ar fi gândit
Postat la: 04.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un student din Japonia a captat recent atenția publicului cu o invenție neobișnuită: un sutien echipat cu un sistem de recunoaștere a amprentei digitale, conceput, potrivit creatorului său, pentru a preveni infidelitatea.
Această inovație a stârnit un val de uimire și amuzament pe rețelele sociale, odată cu apariția sa în 2024. Spre deosebire de sutienele obișnuite, care se închid cu agrafe clasice la spate, modelul prezentat de studentul Hiroki Aizawa din Japonia, în colaborare cu Zawa Works, propune o abordare tehnologică. În locul agrafelor tradiționale, sutienul este dotat cu un dispozitiv de recunoaștere a amprentei digitale. Acest sistem permite deschiderea subveșmântului doar de către persoana a cărei amprentă a fost preînregistrată.
Aizawa însuși a explicat scopul invenției printr-un mesaj ce însoțește clipul de prezentare a produsului: „Un sutien care se desface grație autentificării prin amprentă digitală. Doar iubitul tău îl poate desface!" Astfel, obiectivul declarat este de a preîntâmpina situațiile de infidelitate. Hiroki Aizawa este cunoscut pentru o serie de gadgeturi inventive, adesea cu un accent umoristic și, uneori, cu conotații sexuale subtile. Printre creațiile sale se numără un joc de realitate virtuală în care utilizatorul stinge un incendiu cu urină.
Studentul a mai expus invențiile sale la diverse concursuri și evenimente cu tematică umoristică în Osaka, Japonia, organizând chiar și o expoziție personală. Deși sutienul cu amprentă digitală se înscrie în linia sa creativă, nu există deocamdată indicii că acesta, sau celelalte gadgeturi ale sale, vor fi comercializate, însă posibilitatea rămâne deschisă. Între timp, „invenția" a generat reacții puternice în mediul online, de la surprindere la amuzament general.
În mod obișnuit, tehnologiile biometrice sunt integrate în dispozitive cu o importanță mult mai serioasă, precum pașapoartele, smartphone-urile sau sistemele de plată, având rolul de a securiza identitatea persoanelor și accesul la date sau platforme sensibile. Aplicarea biometriei la un sutien, deși insolită, demonstrează că această tehnologie își poate găsi utilitatea și în domenii mai puțin convenționale. Pe lângă această inovație jucăușă, lumea sutienelor a mai fost martora altor prototipuri menite să aducă un plus de funcționalitate.
Spre exemplu, companiile Higía Technologies și First Warning Systems au dezvoltat prototipuri de sutiene capabile să detecteze cancerul de sân. De asemenea, start-up-ul japonez Ravijour a lansat în 2014 un sutien inteligent numit „True Love Tester". Acesta integrează senzori care monitorizează în timp real ritmul cardiac al purtătoarei și se deschide automat doar atunci când actul este cu adevărat dorit, sugerând o abordare mai profundă a intimității.
