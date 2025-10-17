O sibiancă face bani din ciulinii Bărăganului. Creează buchete și aranjamente florale: "E o plantă pe cât de nedorită, pe atât de frumoasă dacă știi să o pui în valoare"

În urmă cu aproape cinci ani de zile o cisnădiancă i-a anunțat pe funcționarii din localitate că vrea să cultive ciulini de Bărăgan în ograda proprie. Ramona Gheorghe este și în acest moment singurul producător de ciulini din Cisnădie și, probabil, printre puținii din România.

„Am lucrat în comerț, în contabilitate, am făcut curățenie în casele oamenilor, iar în timpul liber făceam diverse ornamente din carton, îngerași din ghips și lumânări decorate. Mereu m-a atras ciulinul, o plantă pe cât de nedorită, pe atât de frumoasă dacă știi să o pui în valoare. Așa că am decis să-mi fac propriul atelier pentru confecționat decorațiuni în care ciulinii sunt de bază", a explicat aceasta.

Pornită pe drumul întreprinzătorilor privați, Ramona și-a molipsit și familia. „Mă ajută mama și cele trei fiice. Nici neamurile nu au scăpat prea ușor. Ciulinii se recoltează la începutul toamnei, până când planta nu capătă acea culoare cenușie din cauza umidității. Atunci îmi fac stocuri și, pentru că nu prea am unde să-i depozitez, apelez la rude și amici", a mai spus ea.

Ramona Gheorghe este singurul producător local al ciulinilor de Bărăgan atestat de Primăria Cisnădie. Consideră că așa este corect. „Contabila mi-a spus că are nevoie de intrări pentru materia primă. Astfel a apărut și necesitatea producției de ciulini. Nu există o diferență de calitate între cei cultivați și cei care cresc pe câmp sau la marginea drumurilor."

Despre preocupările cisnădiencei au auzit și proprietarii de fabrici din zona industrială a comunei Șura Mică și, nu de puține ori, o privesc ca pe o salvatoare. „Mă mai sună să-i scap de ciulinii de la marginea parcului industrial. Eu tai plantele și mă aleg cu materie primă. Toată lumea câștigă."