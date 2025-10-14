S-a dat drept nevăzător timp de peste 50 de ani și a luat peste 1 milion de euro dar s-a dat singur de gol și acum riscă o pedeapsă uriașă

Un bărbat de 70 de ani din Italia a intrat în vizorul anchetatorilor, fiind acuzat că a fraudat sistemul de pensii. După ce s-a dat drept nevăzător peste 50 de ani, el a obținut ilegal o sumă ce depășește un milion de euro sub formă de pensie de invaliditate.

Bărbatul a fost urmărit timp de aproximativ două luni, iar polițiștii au constatat că merge fără însoțitor, a fost surprins grădinărind cu unelte periculoase și făcând cumpărături singur într-o piață din Arzignano, provincia Vicenza. Bărbatul selecta fructele și legumele și plătea cu numerar, potrivit agenției Ansa.

Garda Financiară l-a monitorizat folosind supravegheri și filmări, descoperind că încă din 1972 era titularul unor indemnizații și venituri pentru nevăzători. Controlul fiscal a scos la iveală că doar în ultimii cinci ani, statul i-a plătit peste 200.000 de euro ilegal, sume care urmează să fie recuperate.

În plus, anchetatorii au informat instituțiile competente pentru oprirea imediată a tuturor prestațiilor sociale și de pensie și au trimis dosarul către Procuratura Regională a Curții de Conturi din Veneto pentru evaluarea responsabilităților financiare. "Este unul dintre cele mai longevive cazuri de fraudă socială din ultimii ani", au declarat surse judiciare citate de ANSA.

Bărbatul este acum acuzat de fraudă în formă agravată şi riscă ani grei de închisoare, precum şi obligaţia de a restitui statului italian sumele încasate necuvenit. Procuratura din Vicenza a cerut trimiterea sa în judecată. Procesul urmează să stabilească nu doar eventualele pedepse penale, ci și recuperarea sumelor revendicate de stat.