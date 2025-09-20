Viața și povestea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan - Soacra președintelui, despre decizia celor doi de a nu se căsători: Nu sunt mulțumită
Postat la: 20.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sunt împreună de peste două decenii și au doi copii împreună. Deși nu sunt căsătoriți cu acte, cei doi vor să arate că iubirea se construiește prin gesturi și atenție reciprocă, fără a fi nevoie de formalități legale, potrivit viva.ro.
Mirabela Grădinaru are 41 de ani și este o persoană discretă, preferând să stea în umbră atât pentru a-i sprijini pe cei doi copii, cât și pentru a-l susține pe Nicușor Dan. Originară din Vaslui, s-a mutat în București pentru a urma cursurile Facultății de Geografie.
În 2005, în timpul facultății, Mirabela l-a întâlnit pe Nicușor Dan. Prietenii au invitat-o într-un club pentru a sărbători terminarea sesiunii, deși inițial nu își dorise să participe. O prietenă revenită în țară a convins-o să meargă, iar odată ajunsă acolo, l-a observat pe Nicușor Dan. Într-un interviu, Mirabela a spus că a fost „chimie, atracție, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine", scrie click.ro.
Mirabela Grădinaru lucrează ca manager într-o companie auto importantă, dar reușește să pună familia pe primul loc. În 2016, în plină campanie electorală a lui Nicușor Dan pentru Primăria București, s-a născut fiica lor, Aheea. Despre moment, Nicușor Dan a scris pe Facebook: „Trăiesc cea mai fericită zi din viață. Am devenit tatăl unei fetite minunate și sănătoase. Mulțumesc, Mirabela, pentru bucuria uriașă pe care mi-ai făcut-o."
În 2022, familia a devenit completă odată cu nașterea prematură a băiețelului lor, la Spitalul Filantropia din București. Atât mama, cât și copilul au fost sănătoși. Nicușor Dan și Mirabela nu sunt căsătoriți cu acte, iar soacra președintelui nu este mulțumită de acest lucru: „E adevărat că nu sunt mulțumită, dar asta este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, într-o bună zi se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc", potrivit Unica.
Chiar și așa, relația cu familia Mirabelei este bună. Soacra l-a apreciat pe Nicușor: „Când l-am văzut pe Nicușor Dan să știți că mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut bunul lui simț, respectul pe care mi l-a acordat, iar ce să vă spn? Îl consider ca și pe băiatul meu. E foarte bun de președinte, dacă bunul Dumnezeu va decide să fie acolo în fruntea țării, acolo va fi. Eu îi admir puterea, tenacitatea, perseverența. Are un mare rol și Dumnezeu."
La atacurile din campania electorală împotriva lui Nicușor, soacra a reacționat: „Când aud atâtea vorbe urâte îmi pare extrem de rău pentru că știu că nu sunt adevărate, sunt foarte multe minciuni. Să știți că nimeni nu e perfect, doar domnul Iisus Hristor a fost perfect. Are și el metehnele lui, dar are mai multe calități, calitățile pe care le are acoperă absolut toate defectele." Familia locuiește de ani buni cu chirie într-un apartament în sectorul 5 al Bucureștiului, într-o casă veche. Din 2017, locuiesc la mansarda imobilului, într-un spațiu cu o cameră și două dormitoare, pentru 550 de euro pe lună. În living se află o bibliotecă mare, iar bucătăria este mică, dar complet utilată. Până atunci, familia a locuit tot cu chirie în Militari.
Despre apartament, Nicușor Dan a spus în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai": „Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up, pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei, dar poate va fi, la un moment dat. Plătim 550 de euro pe lună, o cameră și două dormitoare la mansardă, iar proprietarul plătește taxele. Cam atât." Cei doi se cunosc de circa două decenii, când au fondat împreună Asociația „Salvați Bucureștiul", luptând pentru demascarea abuzurilor primăriilor. De atunci, formează un cuplu unit și implicat.
Mirabela a făcut o declarație emoționantă despre viața lor împreună: „Cu Nicușor, fiecare zi este una deosebită, pentru că reușește să ne surprindă plăcut în fiecare moment pe care-l petrecem împreună: povestind întâmplări din copilărie și adolescență atunci când stăm la masă, citindu-ne poezii în serile în care nu este la TV, jucând șah și cărți, cu câte o floare, un film proiectat pe perete sau la cinema, o plimbare în parc sau prin cartier, când ne întreabă dacă avem bagajele pregătite și ne urcam în mașină, fără să știm destinația finală."
Aceasta a mai adaugat: „Nicușor m-a învățat „iubirea necondiționată' și, fără să exagerez, îl consider echilibrul căminului nostru. Este un partener de încredere și pe care mă pot baza tot timpul, fie că vorbesc despre mine sau despre fetița noastră. Nicușor își respectă tot timpul promisiunile, dar asta o știm cu toții, nu este nevoie să detaliez." scria Mirabela pe Facebook.
