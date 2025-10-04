Chinezii își vând online unghiile tăiate: cât costă un kilogram, cine și de ce le cumpără

Considerate un deșeu dezgustător de către majoritatea, unghiile tăiate de la mâini au o valoare neașteptată în medicina tradițională chineză. Companiile le cumpără pentru a le transforma în pulbere fină, folosită la tratarea afecțiunilor precum distensia abdominală la copii și amigdalita. Deoarece un adult produce doar circa 100 de grame pe an, cererea este mare, iar prețul pe măsură.

Dacă ați păstrat unghiile tăiate și aveți nevoie de bani rapid, ar trebui să luați în considerare vânzarea lor ca ingrediente pentru medicina tradițională în China. Trebuie stiut din capul locului că numai unghiile de la maini sunt acceptate la vanzare nu și cele de la picioare. Cei care le cumpara le verifica cu foarte mare atentie. Companiile care produc medicamente tradiționale chinezești achiziționează, potrivit unor surse, unghiile tăiate de la școli și sate, pe care le spală apoi temeinic înainte de a le usca și măcina într-o pulbere fină care este amestecată în diverse produse medicinale.

Mass-media chineză Kankan News a raportat recent că o femeie din Hebei își vindea unghiile tăiate online, cu 150 de yuani (21 de dolari) pe kilogram. Ea le colecționa încă din copilărie și a decis să câștige niște bani din ele. Utilizarea unghiilor umane în medicina tradițională chineză a încetinit începând cu anii 1960, când popularitatea crescândă a lacului de unghii a început să afecteze „marfa". De-a lungul timpului, au fost descoperite alte ingrediente cu efecte similare, dar unghiile nu au dispărut niciodată cu adevărat. Se pare că acestea revin în forță!