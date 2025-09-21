Un câine polițist a făcut o captură impresionantă. Raven a condus ofițerii la drogurile și banii îngropați de traficanți sub podea

Un caz recent din Marea Britanie arată încă o dată cât de importanți sunt câinii polițiști în lupta împotriva traficului de droguri. În Avon și Somerset (Marea Britanie), unul dintre cei mai noi câini ai poliției, numit Raven, a descoperit o captură de substanțe interzise în valoare de aproximativ 170.000 de lire sterline. Pentru reușita sa, patrupedul a fost răsplătit simbolic cu o friptură.

Totul a pornit de la observațiile făcute de ofițeri îmbrăcați civil în cartierul Easton din Bristol. Aceștia au remarcat o tranzacție suspectă între doi bărbați: schimbul unor obiecte contra unor sume de bani. Intervenția promptă a dus la arestarea unuia dintre suspecți, Kamar Lewis, în vârstă de 41 de ani, locuitor al zonei Kensington Park. După ce l-au reținut, oamenii legii au decis să-i percheziționeze domiciliul cu ajutorul lui Raven.

Specializat în detectarea substanțelor interzise, patrupedul a fost esențial în desfășurarea misiunii. În timpul percheziției, câinele i-a condus pe ofițeri direct la ascunzătoarea unde se aflau drogurile și banii obținuți din infracțiuni. Stupefiantele erau bine ascunse sub podea, însă simțul olfactiv al câinelui a depășit orice barieră.

Kamar Lewis a recunoscut în fața instanței acuzațiile care i-au fost aduse: posesia de droguri de clasa A și B, dar și deținerea de bunuri provenite din activități ilegale. Pe 12 septembrie, la Curtea Coroanei din Bristol, judecătorii l-au condamnat la șase ani de închisoare.