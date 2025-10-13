Cazul Șeicului-fake: Cum a reusit un simplu mic-dejun sa-l dea de gol pe escrocul care a păcalit zeci de miliardari autentici
Postat la: 13.10.2025
Ani de zile, un bărbat a pretins că este un șeic bogat, reușind astfel să păcălească zeci de miliardari și investitori din întreaga lume.
Numele lui era Anthony Gignac, dar lumea îl știa drept Prințul Khalid Bin Al-Saud - un presupus membru al familiei regale din Arabia Saudită.
Cu documente false, mașini scumpe și o viață de lux afișată pe rețelele sociale, Gignac a construit una dintre cele mai elaborate escrocherii ale epocii moderne, adunând peste 8 milioane de dolari din înșelăciuni.
Totul părea perfect: călătorea în limuzine, se caza în hoteluri de cinci stele și oferea cadouri scumpe pentru a-și consolida imaginea de nobil autentic. Însă în 2017, o greșeală banală i-a ruinat "afacerea".
În timpul unei negocieri pentru investiții într-un hotel de lux din Miami, proprietarii au observat ceva ciudat - „prințul" mânca bacon la micul dejun.
Detaliul, aparent minor, a trezit suspiciuni: niciun musulman practicant nu ar face asta. Au angajat detectivi particulari, iar investigația a dus rapid la implicarea FBI-ului, care a descoperit adevărul.
Așa s-a aflat că Gignac nu era nici prinț, nici arab, ci un escroc columbian crescut în Statele Unite, cu un trecut plin de fraude și identități false. În 2019, a fost condamnat la 18 ani de închisoare.
Cazul său a rămas în istorie ca unul dintre cele mai bizare - și ironice - acte de impostură: un regat al minciunilor prăbușit din cauza unui simplu mic dejun cu bacon.
