"Bătrânețea este o boală", sustine un renumit profesor specializat in rejuvenare. El oferă 6 produse naturale anti-ageing

„Îmbătrânim nu pentru că am trăit mulți ani, ci pentru că i-am trăit greșit", este ceea ce spun medicii care studiază longevitatea. Hristo Mermerski este profesor, medic, diplomat și autor a zeci de cărți. A ținut prelegeri la 200 de universități din întreaga lume. Împreună cu fiul său, a petrecut mulți ani studiind impactul nutriției asupra îmbătrânirii și bolilor.

Ceea ce este surprinzător nu sunt nici măcar laudele sale, ci pasiunea autentică cu care vorbește despre produse simple. Nu despre pastile care costă mii de dolari, ci despre usturoi, iaurt și mere. „Păstrați lucrurile simple - sănătatea este la îndemână" este motto-ul său.

Bătrânețea nu este o stare naturală

Suntem obișnuiți să credem că bătrânețea vine de la sine. Dar profesorul susține: bătrânețea este o boală. O boală pe care ne-o „dăm" singuri prin mâncat în exces, alimente grase și exces de zahăr și sare. Cuvintele lui sună aspru: „70% dintre oamenii din lume mor din cauza atitudinii lor criminale față de nutriție." Profesorul a compilat o adevărată enciclopedie a „produselor anti-îmbătrânire". Iată câteva dintre ele:

1. Usturoi

Da, acest „vecin aromatic" este personajul principal. În experimentele de laborator, a ucis literalmente germenii dintr-o placă Petri vecină. Și amintiți-vă de bunicile voastre care puneau un cățel de usturoi în lapte pentru răceli - în medicina populară, a fost întotdeauna numărul unu. Usturoiul scade colesterolul, întărește vasele de sânge și combate inflamația. Este chiar numit „antibiotic natural".

2. Iaurt

Dar nu cel cumpărat din magazin, în borcane viu colorate, ci cel adevărat - facut in casa. A spus chiar că iaurtul poate încetini îmbătrânirea. Mermersky recomandă: „Iaurtul este un apărător al frumuseții. Previne cancerul la stomac și la colon și protejează împotriva osteoporozei. Consumați două linguri la fiecare două ore, adăugând afine și nuci. Este cea mai ușoară modalitate de a vă curăța organismul și de a vă menține tinerețea."

3. Fructe și struguri

Nu este o coincidență faptul că strugurii sunt numiți „băutura zeilor". Polifenolii pe care îi conțin încetinesc îmbătrânirea, întăresc inima și îmbunătățesc circulația.

4. Nuci, miere, scorțișoară

Adaugă toate acestea la iaurt și ai un mic dejun perfect pentru tine. Nucile oferă proteine, mierea oferă antioxidanți, iar scorțișoara ajută la menținerea sub control a nivelului de zahăr din sânge.

Ce ar trebui exclus?

Și acum, partea tristă. Mermersky a întocmit o listă de produse care decorează rafturile magazinelor, dar sunt dăunătoare sănătății:

1. Zahărul și prăjiturile

„Blestemul alb" - așa numește el zahărul. La începutul secolului trecut, oamenii consumau de cinci ori mai puțin zahăr decât acum. Astăzi, un om consumă 46 kg de zahăr pe an.

2. Gumă de mestecat

Nu e zahăr, e vorba de substanțe chimice - aditivi artificiali care îți perturbă metabolismul.

3. Paste care durează mult timp

Genul care durează luni întregi. Sunt lipsite de nutrienți, doar amidon.

4. Sucurile din comerț

Conțin mult zahăr si diversi aditivi.

5. Produse cu amidon modificat

Mezeluri, diverse sosuri la borcan, deserturi - toate acestea suprasolicită pancreasul.

Reguli simple ale tinereții:

Profesorul oferă recomandări care sună aproape copilăresc de simple, dar sunt exact ceea ce funcționează: