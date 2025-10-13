Fata care s-a transformat în trei băieți: identitatile inselătoare au atacat sexual alte adolescente

O poveste șocantă în care o femeie „înșelătoare și mincinoasă" a folosit identități masculine false pentru a ataca sexual două adolescente, încă stârnește îngrijorare. Cazul, care a avut loc în anul 2009, s-a soldat cu condamnarea femeii la doi ani și jumătate de închisoare, după ce a folosit rețeaua de socializare Facebook pentru a-și găsi victimele.

Gemma Barker, în vârstă de 20 de ani la acea vreme și originară din Staines, Surrey, a fost adusă în fața Curții Coroanei din Guildford. Instanța a aflat că Barker s-a deghizat în băiat pentru a se întâlni cu prietene de pe Facebook și a reușit să inițieze relații sexuale cu victimele sale, care aveau vârste de 15 și 16 ani.

Barker a recunoscut două acuzații de agresiune sexuală și o acuzație de fraudă la o audiere anterioară. Infracțiunile de agresiune, care au avut loc într-un interval de timp cuprins între 23 noiembrie 2009 și 10 mai 2010, au implicat sărutări, îmbrățișări și atingeri de natură sexuală.

Poliția a fost alertată după ce una dintre victime a devenit suspicioasă. Ea a realizat că "băiatul" cu care avea o relație semăna izbitor cu un alt băiat cu care se întâlnea cealaltă victimă, descoperind astfel înșelăciunea.

Judecătorul Peter Moss i-a comunicat lui Barker că va executa jumătate din pedeapsa de 30 de luni în detenție, iar restul în libertate condiționată. Ea a primit, de asemenea, o pedeapsă concurentă de trei luni pentru acuzația de fraudă. Judecătorul a dispus ca pedeapsa să fie executată într-o instituție pentru delincvenți minori.

În ciuda faptului că rapoartele psihologice și de probațiune au indicat că Barker suferea de tulburări din spectrul autist și de tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD), judecătorul a fost de neclintit în decizia sa.

„Am ajuns la concluzia că aceste infracțiuni sunt atât de grave încât numai o pedeapsă privativă de libertate este adecvată," a declarat judecătorul Moss.

El a caracterizat-o pe Barker ca fiind „înșelătoare și mincinoasă" și a subliniat natura planificată a infracțiunilor. Mai mult, judecătorul a criticat lipsa de explicații sau regrete din partea acuzatei.

„Nimic din ceea ce ai spus vreodată vreunui expert sau poliției nu aruncă lumină asupra motivației tale pentru aceste infracțiuni și nu oferă nicio explicație," i-a spus el. „Nici eu, nici altcineva nu am văzut vreo urmă de remușcare pentru ceea ce ai făcut."