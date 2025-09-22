Gestul controversat făcut de Erika Kirk după ce l-a îmbrățișat pe Donald Trump l-a bulversat până si pe Grok AI
Postat la: 22.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
La ceremonia de comemorare a lui Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA, un moment emoționant a stârnit controverse pe rețelele sociale. Soția sa, Erika Kirk, a urcat pe scenă după discursul rostit de fostul președinte Donald Trump și a fost îmbrățișată de acesta.
La scurt timp după gestul de consolare, Trump a arătat spre fotografia uriașă a lui Charlie Kirk, iar Erika a făcut cu mâna un semn care a nedumerit publicul: și-a întins degetul arătător, degetul mic și degetul mare, în timp ce degetele mijlociu și inelar au rămas îndoite.
Imaginea a fost intens comentată online, unii utilizatori interpretând gestul drept „cornul diavolului", în timp ce alții au speculat că ar putea fi semnul „rock on" folosit în cultura muzicii rock. O altă teorie vehiculată a fost că gestul ar simboliza cifra „47", un mesaj de susținere pentru Donald Trump ca al 47-lea președinte al Statelor Unite.
Confuzia a determinat numeroase reacții pe X (fostul Twitter). „Îmi pare rău, dar de ce a făcut Erika gestul cu mâna în formă de cornul diavolului la final, alături de Trump? Am urmărit tot memorialul și mi s-a părut foarte emoționant... Nu a fost un concert rock. Sunt cu adevărat nedumerită", a scris o utilizatoare.
Potrivit explicațiilor oferite de inteligența artificială Grok, creată de xAI, compania lui Elon Musk, gestul nu a avut nici pe departe conotații negative: "Gestul înseamnă 'te iubesc" (L de la Love) în limbajul comunității surdomuților din America. Se mai numește și semnul "Yo", gest de apreciere și prietenie. Orice altă interpretare, în contextul dat, nu își găsește validare."
Psihologii întăresc ideea, potrivit Hindustan Times: "I-a spus soțului ei că-l iubește, e și motivul pentru care a ridicat mâna spre cer. În același timp e posibil să fi spus și publicului și celor prezenți că-i iubește, degetele fiind îndreptate și către mulțime."
În continuare, însă, gestul Erikai Kirk rămâne deschis interpretărilor, oscilând între un mesaj politic de sprijin pentru Donald Trump și o expresie personală de omagiu adresat soțului ei, de unde și valul de articole de presă din ultimele ore cu explicații variate, în ambele direcții.
