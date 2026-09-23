A fost identificată tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Tatăl victimei: "Știu că era cu iubitul ăsta, nenorocitul ăsta gelos"
Postat la: 23.09.2026 |
Tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt marți, 22 septembrie, avea un iubit gelos, a dezvăluit tatăl ei, un lăutar din Filiași, județul Olt. Trupul neînsuflețit al tinerei a fost găsit cu urme de violență la doar câteva ore după ce tatăl ei a sunat la 112 cu privire la o posibilă dispariție.
Trupul neînsuflețit al tinerei de 28 de ani, Valentina Ioana Tănăsie, a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești. Pescarii din zonă l-au scos la mal, apoi au anunțat autoritățile.
Tatăl victimei spune că iubitul ei era gelos și a discutat cu el la telefon timp de 40 de minute pentru a-l calma.
„Știu că era cu iubitul ăsta, nenorocitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: „Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc"", a declarat pentru Antena 3 CNN tatăl Valentinei.
După ce nu a mai putut să-și contacteze fiica, bărbatul a sunat la 112 să-i anunțe dispariția, cu doar câteva ore înainte de descoperirea cadavrului.
Pe trupul femeii au fost găsite mai multe urme de violență, inclusiv două lovituri puternice la cap, dintre care una i-ar fi putut fi fatală. Polițiștii îl caută pe iubitul tinerei, considerat principalul suspect.
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