Ce au stabilit SUA, Danemarca și Groenlanda în acordul semnat la New York. Prezență mai puternică a NATO și extinderea prezenței militare a americanilor

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat marți, la New York, un acord de securitate destinat consolidării apărării în Arctica și Atlanticul de Nord, după luni de tensiuni generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei. Acordul completează pactul americano-danez din 1951 privind apărarea teritoriului.

Documentul semnat de Donald Trump, premierul danez Mette Frederiksen și premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, prevede extinderea prezenței militare americane pe insulă, dar reafirmă totodată suveranitatea Regatului Danemarcei și dreptul groenlandezilor la autodeterminare. Acordul trebuie să treacă prin procedurile parlamentare necesare înainte de a intra în vigoare, scrie Reuters.

SUA își pot extinde prezența militară în Groenlanda

Una dintre principalele prevederi ale acordului este posibilitatea Statelor Unite de a înființa două noi baze militare în Groenlanda. Una ar urma să fie amplasată la Narsarsuaq, în sudul insulei, iar cealaltă la Mestersvig, pe coasta de est.

Washingtonul va putea, de asemenea, să extindă baza spațială Pituffik, în prezent singura bază americană activă din Groenlanda. Acordul acordă aeronavelor și navelor americane drepturi de survol, aterizare și operațiuni subacvatice în Groenlanda, inclusiv în apele teritoriale. Documentul nu precizează însă numărul militarilor americani care ar putea fi desfășurați și nici termene pentru extinderea infrastructurii.

NATO își consolidează rolul în securitatea Arcticii

Documentul prevede sprijin pentru o prezență mai puternică a NATO în regiunea arctică, iar Danemarca se angajează să își consolideze în continuare capacitățile de securitate în zonă.

Acordul stabilește și reguli în eventualitatea în care Groenlanda ar deveni independentă. Danemarca și Groenlanda ar trebui să se asigure că noul stat rămâne în NATO sau să solicite aderarea, dacă aceasta ar fi necesară. În același timp, statele care nu fac parte din NATO nu vor putea menține o prezență militară permanentă în Groenlanda.

Washingtonul reafirmă dreptul Groenlandei la autodeterminare

Potrivit documentului, acordul respectă dreptul Groenlandei la autodeterminare. Statele Unite trebuie să își desfășoare activitățile într-un mod care să respecte societatea și modul de viață al populației groenlandeze.

Premierul Jens-Frederik Nielsen a declarat că acordul recunoaște Groenlanda ca popor cu drept la autodeterminare și ca parte a sistemului comun de securitate din Arctica. Premierul danez Mette Frederiksen a subliniat, la rândul său, că documentul respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului Danemarcei.

Investițiile din afara NATO și UE, supuse unor restricții

Acordul nu reglementează direct interesele sau investițiile americane în industria minieră și sectorul resurselor naturale din Groenlanda.

Documentul prevede însă restricții pentru investitorii din afara statelor membre NATO, a partenerilor NATO și a Uniunii Europene. Aceștia nu vor putea deține controlul sau o influență majoră asupra unor sectoare considerate sensibile. Groenlanda va verifica investițiile pentru aplicarea acestor reguli.

Acordul nu are o dată de expirare și poate fi modificat doar prin acordul tuturor părților. Înainte de intrarea sa în vigoare, parlamentele Groenlandei și Danemarcei trebuie să îl aprobe.