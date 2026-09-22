Nanotehnologie: Cercetătorii au creat o baterie care poate fi înghițită și se dizolvă în organism ca sa alimenteze dispozitive medicale minuscule
Postat la: 22.09.2026 |
Cercetătorii au dezvoltat o baterie foarte subțire, biodegradabilă, care poate fi introdusă într-o capsulă medicală și înghițită.
Scopul ei este să alimenteze temporar mici dispozitive medicale din interiorul corpului, fără să fie nevoie ca bateria să fie recuperată ulterior printr-o procedură medicală.
Noua baterie a fost deja testată pe animale și a reușit să funcționeze timp de până la trei zile în stomac. După această perioadă, materialele din care este construită încep să se descompună.
Pentru a rezista suficient de mult în mediul acid din stomac, cercetătorii au acoperit bateria cu un strat realizat din ceară de albine și ceară de candelilla. Acest înveliș controlează cât timp rămâne activă bateria înainte să înceapă să se degradeze.
Structura este realizată din materiale foarte subțiri, printre care nanofibrile de celuloză, magneziu, trioxid de molibden și carbon activ. Au fost testate două versiuni.
Cea mai mică produce 1,77 volți și poate încăpea într-o capsulă obișnuită din gelatină. O variantă mai mare ajunge la 1,84 volți și are o capacitate de 3,5 mAh.
În testele făcute pe porci, versiunea mică a alimentat un dispozitiv RFID montat în esofag, care a transmis informații wireless către un receptor aflat la aproximativ 1,5 metri.
Sistemul a putut fi folosit pentru a urmări momentele în care animalul înghițea hrană sau medicamente. Versiunea mai mare a alimentat o capsulă care stimula electric stomacul și a dus la creșterea nivelului de grelină, hormon asociat senzației de foame.
Testele nu au arătat leziuni ale țesuturilor. Tehnologia nu este însă pregătită pentru utilizare la oameni.
În timp ce bateria s-a dizolvat complet, unele componente electronice ale dispozitivului testat nu erau biodegradabile și au fost eliminate natural din organism.
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