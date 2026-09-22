O fetiță de 6 ani a stabilit un nou record mondial. A rezolvat cubul Rubik cu o medie de 4,27 secunde

O fetiță de șase ani din China a stabilit un nou record feminin la cubul Rubik 3x3, după ce a obținut o medie de 4,27 secunde la cinci rezolvări. Lian Yunzhi a reușit performanța în septembrie, la una dintre cele două competiții oficiale la care a participat în decurs de doar câteva zile, potrivit Le Figaro.

Concursurile, organizate la Wuhan și Guangzhou, au fost recunoscute de World Cube Association, organizația internațională care stabilește regulile competițiilor de cub Rubik.

La Wuhan, Lian a încheiat cele cinci rezolvări cu o medie de 4,52 secunde. La următoarea competiție, desfășurată la Guangzhou, și-a îmbunătățit timpul și a ajuns la o medie de 4,27 secunde.

Lian Yunzhi este „prima femeie care a coborât sub o medie de 4,5 secunde", a transmis televiziunea publică CCTV.

În aceeași categorie, recordul mondial absolut la media de cinci rezolvări este deținut de chinezul Yiheng Wang, care a obținut 3,51 secunde.

Pentru o singură rezolvare, recordul mondial este de 2,76 secunde și îi aparține polonezului Teodor Zajder. În cazul concurentelor, cel mai bun timp pentru o singură rezolvare este de 3,24 secunde, stabilit de chinezoaica Qixian Cao.

Imaginile publicate de CCTV o arată pe Lian în timpul uneia dintre probe, în timp ce rotește rapid fețele cubului. După ce termină rezolvarea, fetița pune cubul pe masă, aplaudă și ridică pumnul în aer.

Cubul Rubik este doar una dintre activitățile pe care le practică Lian. Mama ei, Lin Yangxi, a povestit pentru publicația chineză Red Star News că fetița face și dans și muzică.

Este „o activitate excelentă pentru dezvoltarea globală a capacităților unui copil", spune aceasta despre cubul Rubik.

Potrivit mamei sale, Lian a memorat deja peste 1.300 de secvențe de mișcări, cunoscute în această disciplină drept „algoritmi", și se antrenează între două și trei ore pe zi.

Cubul Rubik a fost inventat în anii 1970 și a devenit, în timp, baza unor competiții internaționale în care participanții încearcă să îl rezolve în doar câteva secunde. În cazul lui Lian Yunzhi, performanța vine la doar șase ani, vârstă la care a ajuns deja printre cele mai rapide concurente din lume.