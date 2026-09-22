Militarii britanici din Europa sunt învățați cum să nu fie seduși de spioni ruși. Cum acționează „rândunicile" și „corbii" lui Putin
Postat la: 22.09.2026 |
Militarii britanici detașați în Estonia sunt avertizați că pot deveni ținte ale unor operațiuni de tip „honeytrap" (seducție pentru a obține informații,nr), în care relațiile romantice sau sexuale sunt folosite pentru obținerea de informații compromițătoare.
Experți în securitate susțin că astfel de metode sunt folosite de serviciile ruse de informații de zeci de ani, iar în Ucraina au fost raportate recent zeci de tentative de recrutare sau sabotaj prin întâlniri romantice false.
„Li se spune tuturor că aceasta nu este o detașare obișnuită și că, în calitate de militari, trebuie să fie foarte atenți la comportamentul lor în barurile locale, la interacțiunile cu localnicii și să nu se implice în situații de natură infracțională sau romantică ce ar putea fi folosite ulterior împotriva lor", a declarat analistul în domeniul apărării, profesorul Michael Clarke, pentru BFBS Forces News, publicație oficială a Ministerului britanic al Apărării.
„Cred că militarii sunt foarte bine informați că aceasta este o misiune extrem de sensibilă și, chiar dacă vor fi acolo timp de șase luni sau cât va dura detașarea, trebuie să fie foarte, foarte atenți, deoarece sunt potențiale ținte 24 de ore din 24.", transmite Clarke.
Așa cum a explicat fostul șef de stație al CIA, Sean Wisswesser, Moscova folosește cu succes de zeci de ani operațiunile de tip „honeytrap" ca metodă de culegere de informații.
„Rușii consideră că este ceva ce putem folosi împotriva americanilor, britanicilor, germanilor și francezilor. Folosiți-o împotriva lor la locul de muncă, folosiți-o împotriva lor în căsniciile lor", a spus el.
De altfel, cartea recentă a lui Wisswesser, intitulată „Tradecraft, Tactics and Dirty Tricks", are un întreg capitol dedicat femeilor pe care rușii le numesc „swallows", adică „rândunici", femei care încearcă în mod deliberat să-i atragă în capcană pe angajații serviciilor externe și pe oficiali.
Însă nu doar bărbații heterosexuali sunt expuși acestui risc.
Potrivit expertului în securitate națională, Rusia folosește și „ravens", „corbi" spioni de sex masculin care încearcă să atragă femei și bărbați homosexuali. Aceste operațiuni pot fi sofisticate și greu de depistat.
Wisswesser descrie un scenariu despre care susține că a fost folosit frecvent în fosta Uniune Sovietică, iar totul începe cu o conversație aparent inocentă cu o cameristă de hotel.
El explică faptul că aceasta ar putea spune, într-o engleză aproximativă, că vrea să-i arate o fotografie cu fiul sau fiica ei, care este persoană cu dizabilități și suferă de probleme grave de sănătate.
„Încearcă să creeze o conexiune emoțională", a explicat el. „Probabil că nu există niciun strop de adevăr în poveste, dar este o metodă care a fost folosită foarte mult cu oameni de afaceri, cu noi și cu alți aliați ai noștri.
„Apoi relația evoluează, iar cei doi merg să viziteze locul respectiv. Copilul nu este acolo. Și, dintr-odată, cineva intră - poliția sau serviciile de securitate.
„Biata femeie, indiferent cum s-ar numi ea, este acum luată la întrebări de poliție, pentru că situația pare a fi una de prostituție, iar omul de afaceri este complet luat prin surprindere."
El a adăugat: „Acesta este genul de abordare; este mult mai complicat decât simplul sex."
Dar ar merge oare serviciile ruse de informații atât de departe încât să organizeze astfel de capcane pentru militarii britanici, femei sau bărbați?
Astfel de operațiuni sunt considerate suficient de importante pentru a justifica efortul, având în vedere posibilele prejudicii aduse reputației forțelor britanice și, în cele din urmă, slăbirea NATO.
În Ucraina, acest fenomen se manifestă într-un mod și mai alarmant.
Serviciile de securitate ucrainene au emis recent un avertisment în care afirmă că au dejucat 50 de comploturi în ultimul an care îi vizau pe militarii ucraineni prin intermediul unor întâlniri romantice false și că, din păcate, nu au reușit să îi prindă pe toți cei implicați.
Poliția ucraineană a publicat fotografia a doi suspecți care au fost arestați și inculpați, fiind acuzați că ar fi fost plătiți de Rusia pentru a-i atrage pe militarii ucraineni prin intermediul unor profiluri false pe platformele de dating.
Potrivit relatării, operațiunile urmau un tipar sinistru, femeile fiind aparent presate să livreze personal sau să trimită cadouri constând în vodcă amestecată cu otravă, fapt despre care se crede că ar fi dus la moartea a cel puțin doi militari.
Toate acestea pot părea desprinse dintr-un scenariu întortocheat de film cu James Bond, însă experții spun că este o amenințare reală, care trebuie tratată cu seriozitate.
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