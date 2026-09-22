Nostradamus a prezis Apocalipsa AI cu secole în urmă într-o previziune înfricoșătoare
Postat la: 22.09.2026 |
Cu AI acum dominând lista scenariilor de apocalipsă, mulți s-au întors către cel mai faimos dintre toți prezicatorii - Nostradamus - pentru a vedea dacă văzătorul din secolul al XVI-lea are ceva de învățat pentru noi. Și mulți cred că o face, anunță Daily Mail.
Astrologul, care s-a născut Michel de Nostredame, este creditat de unii cu prezicerea unor evenimente globale majore, inclusiv Marele Incendiu de la Londra, ascensiunea lui Hitler, moartea Prințesei Diana și atacurile teroriste din 11 septembrie împotriva Americii.
El și-a compilat predicțiile în cartea sa publicată în 1555, pur și simplu intitulată „Les Propheties." Scriind cu puțin sub 500 de ani în urmă, el nu a scris în mod specific despre roboți gânditori, totuși există un verset la care fanii săi au făcut referire și care este înfricoșător.
Catrenul 31 din Secolul IV spune: „Luna în plină noapte peste muntele înalt, noul înțelept cu o minte solitară o vede: De către discipolii săi invitați să fie nemuritori, ochii spre sud."Mâinile în piepturi, corpurile în foc."
Pasajul a fost interpretat ca prezentând „creierul solitar," „nemuritorul" și „ucenicii" ca inteligență artificială sau computerizată - iar „nou înțeleptul" ar putea fi o referire la această tehnologie revoluționară.
Expresia înfricoșătoare „Mâinile în piepturi, corpurile în foc" pare să sugereze că o boală sau o pandemie lovește, iar corpurile trebuie incinerate ca răspuns.
Versetul a fost evidențiat în săptămâna în care angajatul Anthropic, Jacob Coxon, a devenit viral după ce și-a dat demisia în semn de protest față de companiile de superinteligență care „pariază cu viețile noastre."
Se alătură altor foști lideri din industria tehnologică care au demisionat sau au vorbit deschis împotriva Anthropic și a competitorului său OpenAI.
Aceștia includ fostul co-lider de siguranță al OpenAI, Jan Leike, fostul cercetător OpenAI, Tom Cunningham, și fostul lider al echipei de protecție a Anthropic, Mrinank Sharma - care a menționat „IA, armele biologice și starea lumii în general" înainte de a spune pentru BBC că va studia poezie în continuare.
Într-un răspuns surprinzător, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a declarat pentru CNN că este de acord cu Jacob mai mult decât nu este de acord cu el. Declarația oficială a Anthropic a fost: „Am fost întotdeauna transparenți că IA va aduce atât beneficii enorme, cât și riscuri fără precedent."
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a susținut o reglementare mai strictă și încetinirea industriei, iar proprietarul xAI, Elon Musk, a susținut, de asemenea, această mișcare, raportează BBC.
Recunoașterea de către cei de la vârful dezvoltării AI că ritmul calculatoarelor inteligente trebuie încetinit a venit după ce OpenAI a dezvăluit că unul dintre programele sale a scăpat pe internet și a început să atace alte rețele de calculatoare.
Cu toate acestea, aceasta nu este prima dată când Nostradamus este asociat cu inteligența artificială.
În 1989, Dolores Cannon a publicat o carte numită „Conversations with Nostradamus" în care un pacient aflat sub hipnoză pretindea că poate canaliza predicțiile sale.
Ea a spus că Catrenul 31 din Centuria IV se referă la un „geniu viitor" care își va copia mintea într-un computer pentru ca conștiința sa să poată continua după moarte.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O fetiță de 6 ani a stabilit un nou record mondial. A rezolvat cubul Rubik cu o medie de 4,27 secunde
O fetița de șase ani din China a stabilit un nou record feminin la cubul Rubik 3x3, dupa ce a obținut o medie de 4,27 se ...
-
Greutatea functie de inaltime de la care te vizează riscul absolut al bolilor cronice majore
Greutatea nu inseamna doar un numar pe cantar. Conteaza și raportul dintre greutate și inalțime. Valorile din imagine co ...
-
Secretul ceasului biologic: Oamenii de știință au descoperit care organ cedează primul
Oamenii de știința au reușit in sfarșit sa descifreze secretul ceasului biologic al corpului uman și au descoperit care ...
-
Misterul de la Universitatea Oxford: Clopoțelul care funcționează neîntrerupt din 1840
Într-un coridor al Universitații Oxford, un clopoțel mecanic funcționeaza fara oprire inca din anul 1840, fara ca ...
-
Pentru prima dată în 100 de ani a fost identificată o nouă specie de pisică: Se numește Tigrino și este singurul membru cunoscut din specia ei
Oamenii de știința au descoperit o noua specie de pisica salbatica. Felina, denumita „Tigrino", este de marimea un ...
-
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și doar mirele a scăpat
O nunta intreaga a fost inghițita de apele Siretului, dupa ce gheața s-a rupt sub saniile in care se afla alaiul. Mireas ...
-
Pâinea, scoasă de pe „lista neagră": S-au revizuit 87 de studii și au descoperit efecte surprinzătoare pentru inimă
Cerealele integrale ar putea avea un rol mai important in protejarea inimii decat se credea. O ampla analiza a 87 de stu ...
-
Cum mâncăm carbohidarații când vrem să slăbim - sfatul nutritionistului
De fiecare data cand cineva incepe un proces de slabire, apar și primele alimente puse pe lista neagra: painea, cartofii ...
-
De ce este căscatul contagios. Explicațiile oamenilor de știință
Este suficient uneori sa vezi pe cineva cascand sau chiar sa citești despre acest gest pentru a simți aceeași nevoie. Fe ...
-
Câți bani ar urma să primească Nadia Comăneci la "Românii au talent" pentru un sezon
PRO TV pregatește schimbari importante pentru sezonul 17 al emisiunii „Romanii au talent". Nadia Comaneci se alatu ...
-
Mama lui Elon Musk, dezvăluiri despre miliardar: Era un geniu încă de la 3 ani. A fost hărţuit de colegii săi de şcoală
Maye Musk, mama lui Elon Musk, spune ca fiul ei a fost copilul care i-a dat cele mai multe griji. Înca din copilar ...
-
Mihai Bendeac, primele explicații după scandalul cu Carmen Tănase. Ce spune despre postarea controversată
Mihai Bendeac a revenit cu explicații dupa ce o postare publicata de el pe Facebook a fost interpretata drept un atac la ...
-
Un comerciant și-a câștigat puii înapoi în instanță, dar statul îi vânduse deja. Acum Poliția cere banii de la Fisc
Un lot de 437 de pui confiscați in urma cu șase ani a ajuns sa provoace un nou proces intre doua instituții ale statului ...
-
Povestea femeii tratate 11 ani pentru cancer după ce a fost diagnosticată greșit: „Mi-a distrus viața"
O femeie din Marea Britanie a aflat, dupa 11 ani de tratament pentru cancer, ca nu a suferit niciodata de aceasta boala, ...
-
Furie într-un sat din cauza internetului: Localnicii au legat un tehnician de un stâlp
Angajatul unei companii a fost legat de stalp de localnicii unui sat din India. Oamenii erau nemulțumiți de conexiunea l ...
-
Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor. "Așa ceva trăiești o dată-n viață!"
Primaria Capitalei anunța ca 20.000 de oameni s-au așezat sambata, 12 septembrie, in centrul Bucureștiului, la cea mai l ...
-
Operațiune de salvare inedită: O păpuşă gonflabilă a dat alarma în Marea Nordului
O inedita operațiune de salvare s-a desfașurat intr-un port german de la Marea Nordului. Salvatorii au fost chemați pent ...
-
Spionii sud-coreeni fac dezvăluiri-bombă: câți copii are liderul, de fapt, liderul nord-coreean Kim Jong Un
Liderul nord-coreean Kim Jong Un ar avea cel puțin trei copii, iar fiica sa, Kim Ju Ae, este vazuta drept principala fav ...
-
A săpat pentru o piscină și a găsit aur de 700.000 de euro. La cine au ajuns lingourile: decizia autorităților
Un barbat care a sapat in curtea casei sale pentru a construi o piscina a facut o descoperire neașteptata. În pama ...
-
Un nevăzător a fost condamnat după ce a condus 240 de kilometri beat și fără permis. Cum s-a orientat pe autostradă
Un barbat nevazator din Marea Britanie a condus aproximativ 240 de kilometri pe timp de noapte, deși nu avea permis de c ...
-
Tom Jones, dat afară din juriul „The Voice UK" după 13 sezoane. Artistul de 86 de ani: „Nu mai e loc pentru mine"
Cantarețul galez, in varsta de 86 de ani, a dezvaluit ca nu și-a dorit sa plece din emisiune și ca a fost informat despr ...
-
Operatiunea Monstrul: Un pescar a reușit să prindă un somn imens în Delta Dunării. Câte kilograme a avut captura
Captura impresionanta in Delta Dunarii, unde un pescar a reușit sa prinda un somn uriaș, de aproximativ doi metri lungim ...
-
Studiul care dezvăluie cele două vârste la care organismul îmbătrânește brusc
Organele umane nu imbatranesc toate in același timp și nici nu urmeaza anii din buletin. Un studiu recent, publicat in r ...
-
Un compus natural din struguri și fructe de pădure ar putea ajuta mușchii să ardă grăsimile
Un compus natural din afine, struguri și alte fructe de padure ar putea ajuta celulele musculare sa descompuna grasimile ...
-
Un virus mortal de acum 3.700 de ani, descoperit în manuscrise medievale. Ce au găsit cercetătorii în paginile vechi de un mileniu
Manuscrise medievale pastrate timp de secole in Europa au devenit o sursa neașteptata de informații despre bolile care a ...
-
Cum a bătut mama lui Dan Puric un cadru militar cu poșeta și ce le ghicea în cafea generalilor
Dan Puric a povestit cu mult umor cum vizita mamei sale la unitatea militara din Focșani s-a transformat intr-o adevarat ...
-
Un pasager care făcea scandal a fost legat cu bandă adezivă de scaunul avionului până la aterizare
Un barbat a fost arestat pentru comportamentul pe care l-a avut la bordul unei curse American Airlines, determinand redi ...
-
Doi concurenți de la Insula Iubirii s-au certat pe Instagram și au dezvăluit secrete din emisiune. Au încercat să șteargă totul
Prințul Marco și Bianca Iotu au avut un schimb de replici pe Instagram, in care au facut mai multe referiri la experienț ...
-
Dan Diaconescu explică de ce nu s-a căsătorit niciodată. Relația cu mama fetei lui s-a terminat. "Cine să mă ia? Sunt știrb. Sunt și slăbănog și cocoșat"
Dan Diaconescu a vorbit despre viața sa personala și a explicat de ce nu s-a casatorit pana acum. Omul de televiziune sp ...
-
Eșecul secret al Moscovei: obiectul masiv pe care sovieticii l-au îngropat sub apă pentru ca nimeni să nu-l vadă
O oglinda colosala din sticla, realizata pentru a depași Statele Unite in cursa spațiala, a fost aruncata pe fundul unui ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu