Cu AI acum dominând lista scenariilor de apocalipsă, mulți s-au întors către cel mai faimos dintre toți prezicatorii - Nostradamus - pentru a vedea dacă văzătorul din secolul al XVI-lea are ceva de învățat pentru noi. Și mulți cred că o face, anunță Daily Mail.

Astrologul, care s-a născut Michel de Nostredame, este creditat de unii cu prezicerea unor evenimente globale majore, inclusiv Marele Incendiu de la Londra, ascensiunea lui Hitler, moartea Prințesei Diana și atacurile teroriste din 11 septembrie împotriva Americii.

El și-a compilat predicțiile în cartea sa publicată în 1555, pur și simplu intitulată „Les Propheties." Scriind cu puțin sub 500 de ani în urmă, el nu a scris în mod specific despre roboți gânditori, totuși există un verset la care fanii săi au făcut referire și care este înfricoșător.

Catrenul 31 din Secolul IV spune: „Luna în plină noapte peste muntele înalt, noul înțelept cu o minte solitară o vede: De către discipolii săi invitați să fie nemuritori, ochii spre sud."Mâinile în piepturi, corpurile în foc."

Pasajul a fost interpretat ca prezentând „creierul solitar," „nemuritorul" și „ucenicii" ca inteligență artificială sau computerizată - iar „nou înțeleptul" ar putea fi o referire la această tehnologie revoluționară.

Expresia înfricoșătoare „Mâinile în piepturi, corpurile în foc" pare să sugereze că o boală sau o pandemie lovește, iar corpurile trebuie incinerate ca răspuns.

Versetul a fost evidențiat în săptămâna în care angajatul Anthropic, Jacob Coxon, a devenit viral după ce și-a dat demisia în semn de protest față de companiile de superinteligență care „pariază cu viețile noastre."

Se alătură altor foști lideri din industria tehnologică care au demisionat sau au vorbit deschis împotriva Anthropic și a competitorului său OpenAI.

Aceștia includ fostul co-lider de siguranță al OpenAI, Jan Leike, fostul cercetător OpenAI, Tom Cunningham, și fostul lider al echipei de protecție a Anthropic, Mrinank Sharma - care a menționat „IA, armele biologice și starea lumii în general" înainte de a spune pentru BBC că va studia poezie în continuare.

Într-un răspuns surprinzător, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a declarat pentru CNN că este de acord cu Jacob mai mult decât nu este de acord cu el. Declarația oficială a Anthropic a fost: „Am fost întotdeauna transparenți că IA va aduce atât beneficii enorme, cât și riscuri fără precedent."

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a susținut o reglementare mai strictă și încetinirea industriei, iar proprietarul xAI, Elon Musk, a susținut, de asemenea, această mișcare, raportează BBC.

Recunoașterea de către cei de la vârful dezvoltării AI că ritmul calculatoarelor inteligente trebuie încetinit a venit după ce OpenAI a dezvăluit că unul dintre programele sale a scăpat pe internet și a început să atace alte rețele de calculatoare.

Cu toate acestea, aceasta nu este prima dată când Nostradamus este asociat cu inteligența artificială.

În 1989, Dolores Cannon a publicat o carte numită „Conversations with Nostradamus" în care un pacient aflat sub hipnoză pretindea că poate canaliza predicțiile sale.

Ea a spus că Catrenul 31 din Centuria IV se referă la un „geniu viitor" care își va copia mintea într-un computer pentru ca conștiința sa să poată continua după moarte.