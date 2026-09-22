Patru ani până când dosarul lui Călin Georgescu a ajuns la suspecți. Ce s-a întâmplat cu ancheta în tot acest timp

Patru ani, două luni și două zile au trecut de la prima plângere penală depusă în cazul în care sunt vizați Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena până la momentul în care DIICOT a început urmărirea penală față de suspecți. Dosarul a trecut prin mai multe parchete, iar pentru perioade lungi nu apar acte importante de anchetă.

Pe 19 iulie 2022, Real Concrete Land SRL, prin administratorul Răzvan Leu, a depus o plângere penală împotriva lui Ionel Rusen, Massimiliano Arena și a unor funcționari bancari. În forma inițială, potrivit documentelor citate de G4Media, „nu s-a făcut referire la numitul Călin Georgescu".

Ulterior, procurorii au început urmărirea penală in rem pentru înșelăciune. Ancheta viza un transfer de 1,1 milioane de euro făcut în contextul promisiunii obținerii unui credit de 6 milioane de euro. Răzvan Leu a fost audiat o singură dată la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în octombrie 2022.

În ianuarie 2024, Leu a depus o nouă sesizare la DNA, de această dată și împotriva lui Călin Georgescu. În mai, a ajuns și la DIICOT, care a deschis un dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Pe 24 noiembrie 2024, când Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, existau deja cel puțin două dosare legate de aceste reclamații. Documentele desecretizate de CSAT, care au precedat anularea scrutinului de către CCR pe 6 decembrie, nu menționau însă aceste cauze.

Pe 17 decembrie 2024, DIICOT a preluat și dosarul de la Parchetul Capitalei și l-a conexat cu propria anchetă. În 2025 au apărut noi plângeri, inclusiv una a omului de afaceri Ioan Niculae.

În documentele judiciare citate de sursa citată a apare și o discuție despre stadiul anchetelor. Georgescu ar fi spus că „totul e aplatizat" și că „nu se mai atacă pe niciun front", apreciind că dosarul lui Răzvan Leu se afla într-o stare de „adormire".

Pe 21 septembrie 2026, DIICOT a schimbat încadrarea juridică și a dispus continuarea urmăririi penale față de suspecți. Au urmat percheziții la locuințele lui Călin Georgescu și Ionel Rusen. Massimiliano Arena nu se afla în România. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.