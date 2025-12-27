MERCOSUR. Sfârșitul României
Postat la: 27.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Explicația simplă a Tratatului UE - MERCOSUR este că estul și sudul Europei vor finanța cu sute și zeci de miliarde anual industria germană, iar ca detaliu, banii vor face un mic ocol prin America de Sud înainte să intre în conturile corporatiilor germane. Industria germană este aproape de colaps, după efectele devastatoare ale politicilor energetice și de mediu impuse de la Merkel încoace.
Ca un colac de salvare a fost găsit Tratatul cu MERCOSUR, a cărui încheiere bătea pasul pe loc de 25 de ani. MERCOSUR este o piață comună formată din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia. Tratatul cu UE va însemna că mărfurile industriale europene, în general germane, vor pătrunde pe această piață fără taxe, în timp ce produsele agricole sud-americane vor intra liber pe piața europeană. Poate că industria din Reichul german se va mai redresa, însă agricultura românească va primi lovitura de grație, nu va putea supraviețui acestei încercări.
Am luat la întâmplare Reoublica Paraguay, exportatoare de soia și carne de vită. Agricultura necesită motorină pentru tractoare, combine, semănători, camioane samd. În Paraguay litrul de motorină costă 0,8 - 0,9 dolari. În România motorina costă 1,74 dolari! Văcuțele păscând pe imaș există doar în reclamele la ciocolata "Milka". Zootehnia este mare consumatoare de electricitate, pentru iluminatul și încălzirea grajdurilor, pentru mulgătoarele electrice, transportul, separarea și neutralizarea dejectiilor animale, pentru procesul tehnologic de abatorizare, pentru refrigerare sau congelare etc.
În Paraguay un kw costă circa 0,059 dolari și în România circa 0,22 dolari, adică la noi este de 3,74 ori mai scump! Ați uitat că românii plătesc cea mai scumpă energie din Europa? În Paraguay salariul în agricultură este de 370-380 dolari pe lună. În România salariul minim net este de 595 dolari.
În România producția vegetală și cea animală sunt supuse la tot felul de reglementări europene de mediu, sanitar-veterinare etc, care cresc foarte mult costurile. În Paraguay nu este cazul. De exemplu ei pot folosi pesticide interzise în UE. În România se primesc subvenții, În 2025, subvențiile agricole APIA în România includ sprijinul de bază (BISS) de aproximativ 99,27 €/ha, plus alte componente ca sprijinul redistributiv (CRISS) de ~50-52 €/ha (până la 50 ha) și eco-scheme precum PD-28 (zone neproductive) cu ~58,18 €/ha (care a fost ajustată), oferind un sprijin total care poate ajunge la peste 200-250 €/ha, în funcție de eligibilitate.
Nivelul subvențiilor din România, printre cele mai mici din UE, nu poate compensa marile diferențe de costuri dintre producția agricolă din Paraguay și cea din România. În plus, Paraguay nu merge pe rigidul sistem european de subvenții, ci a ales pârghiile pieței libere pentru a-i sprijini pe fermieri. În Paraguay cota unic de impozit pe profit în agricuotură este de 10% și pentru exploatații mai mici, individuale, este de 3%. TVA în agricultură este de 5-10%, în funcție de produse și derivatele acestora.
În plus, există și alte facilități fiscale. În septembrie 2025 în Paraguay a fost adoptată Legea 7548/25, prin care bunurile de capital necesare agriculturii, fie importate fie din producție internă sunt scutite de TVA și unele dintre acestea sunt scutite și de taxe vamale la import. Fermierii români nu vor avea nicio șansă în fața unei asemenea concurențe. Sunt praf în ochi clauzele din tratat privind măsurile care se iau dacă produsele sud-americane vor depăși o anumită pondere pe piețele europene. Voi chiar v-o imaginați pe Ursula apărând fermierii români?
Expunerea fermierilor români la concurența neloială cu sud-americanii va fi identică cu cea la care au fost supuși de concurența ucraineană. Germania a acceptat pătrunderea produselor ucrainene în UE pentru că nu o afecta, victima perfectă fiind România. Principalele produse ucrainene intrate în UE sunt semințele de floarea soarelui, România fiind pe primul loc în Europa, precum și grâul și porumbul, la care România este pe locul 2.
Concurența neloială străină acceptată politic, împreună cu loviturile nimicitoare pe care Guvernul Bolojan le-a dat agriculturii, gen renunțarea la scutirea de impozit pe venit pentru salariații din agricultură, majorarea TVA la apa pentru irigații, majorarea taxelor și accizelor la motorină etc vor duce la dispariția agriculturii românești și la dispariția României rurale, a unui mod de viață vechi de 2.000 ani. Guvernul Bolojan lovește în România rurală și prin desființarea locurilor din învățământ, comasarea școlilor, desființarea instituțiilor social-culturale de la sate, intenția de desființare a primăriilor etc.
Din faptele și vorbele guvernanților și susținătorilor lor este clar ce se urmărește. Românii din mediul rural să fie strămutați la orașe, pentru a fi deopotrivă clienți la supermarketuri și mână de lucru ieftină pentru corporații. Chiar zilele trecute vătaful Bolojan spunea că vrea să-i trimită la muncă pe români și locurile de muncă neocupate îi așteaptă doar la 30 km de casă. Cui nu-i convine, nu are decât să plece unde o vedea cu ochii. Avem destui afro-asiatici cu care să îi înlocuim, mai ales de când am aderat la Pactul pentru Migrație al Uniunii Europene.
George Scarlat
