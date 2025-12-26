A început prigonirea Sfinților închisorilor

Portretele lui Radu Gyr, Valeriu Gafencu, Mircea Vulcănescu și Ilie Lăcătușu, recent pictate pe capela cu hramul „Martiri și Mărturisitori ai Temnițelor Comuniste" din Parohia Apărătorii Patriei II din București, au fost șterse, potrivit Arhiepiscopiei Bucureștiului.

Acțiunea s-a petrecut după ce o publicație de tip UM de Presă a sesizat public existența celor patru icoane și a cerut Arhiepiscopiei un punct de vedere. În loc să apere memoria Sfinților Închisorilor, autoritatea eclesiastică a decis distrugerea lor și comunicarea, plăcută progresiștilor care conduc țara, că „Biserica se delimitează de extremiști."

Lui Valeriu Gafencu i s-a spus Sfântul închisorilor. A fost considerat de către evreul creștinat, Nicolae Steinhard, „un model de rezistență spirituală în fața răului."

Legea Vexler nu a intrat încă în vigoare, iar autoritățile statului sunt luate cu asalt de petiții pentru schimbarea numelui școlilor, a străzilor, dărâmarea statuilor, într-un adevărat proces de distrugere a memoriei, proces care poartă numele de „cancel culture" în occident.

Progresiștii români, în majoritate nepoți ai bolșevicilor care au comunizat țara, și-au făcut din lupta cu trecutul legionar un stindard al existenței pământești. Ei nu pot guverna pentru că trec pe strada Mircea Vulcănescu sau că dau în nas cu statuia lui Gafencu?

Comunismul s-a instaurat în România, tot prin inventarea unui dușman comun: burghezia. După alungarea Regelui, regimul totalitar trece la naționalizarea băncilor, fabricilor, impunerea cenzurii, a controlului asupra culturii și asupra Bisericii, iar între 1949-1962 are loc colectivizarea în agricultură.

Cenzura a durat aproape jumătate de secol, timp în care era interzis să vorbești despre Radu Gyr, Valeriu Gafencu, Mircea Vulcănescu.

De menționat e că în lipsă de magistrați (niciun judecător de scaun n-a vrut să fie colaboraționist), procurorii și judecătorii racolați dintre elementele declasate ale comunităților i-au acuzat pe toți adversarii regimului de apartenență la mișcarea legionară, care n-a fost declarată organizație criminală la Procesul de la Nurnberg.

Valeriu Gafencu a făcut parte din Frățiile de cruce, organizație care apare în lista lui Vexler.

În concluzie, Sfinții închisorilor au putut fi mărturisiți doar 36 de ani. Sunt condamnați a doua oară de către o justiție adhoc, sectară și lipsită de Dumnezeu.

Marius Ghilezan

P.S. Cineva ne întreabă de ce Ana Pauker și cu Dej (care au băgat spaima-n burghezi) nu sunt considerați extremiști?