Manevra "Recorder" - Schema operationala arata ca exista un Plan Centralizat desfășurat cu precizie militară
Remember: "A trebuit sa moara oameni" - pentru ca USR sa ajunga la Putere cu doar 6 la suta, cat un ONG de minoritari, UDMR, propulsat de Soros, ca si USR. Acum USR a avut 7 la suta - procentul a fost dublat de Lasconi care ulterior a fost aruncata la gunoi.
USR detine astazi institutiile cheie ale Romaniei, presedintia, externele, armata, mediul - unde sunt banii cei multi de afara, - le mai lipsea Justitia, asta e miza actuala, nu e nicio indoiala ca vor face orice pentru a a obtine controlul total si aplauze de la Stapanii din umbra... Agitația e cu miza mare sunt turbati sa puna ghiara pe ICCJ, sunt dosare grele acolo nu doar Coldea, de exemplu e si dosarul nestematului Voiculescu adus de Nicusor la presedintie ca sa il protejeze.
Puse cap la cap secventele operatiunii de acum se vede ca s-au desfasurat cu precizie militara - imediat dupa difuzarea Recorder apar de nicaieri tinerii furiosi si "liberi" se activeaza toata Reteaua Soros imediat reactioneaza TVR evident la ordin aia e institutie militara apoi sare si Nicusor, apare instant si scrisorica semnata de gasca Makovei legebete din interiorul sistemului, apare si Kovesi etc. Este o preluare in forta a sistemului de justitie cu aparenta unei "miscari populare" de tarani cooperatori oameni, ai muncii de la sate si orase, indignatos - e fix metodologia din anii 60.
Chestia cu tinerii furiosi si "liberi" este administrata de un Centru de Comanda, este cunoscuta acum organigrama si repartizarea misiunilor, asa ceva am vazut candva, doar si eu am organizat zeci de mitinguri si marsuri si proteste - gasim in manualele militare de psy ops ale CIA si US Army Field tactics, am si eu o gramada le-am primit in anii 90 de la un veteran care lucra la Ambasada Americana mi-au fost de mare folos, si in Germy cand mergeam tot in perioada aia cu "tulburari" am fost cadorisit cu brosurele din astea tactice de lupta de strada, am folosit apoi in Serbia asa ceva, aveau si aia de la Otpor diverse dar ale mele erau mai bune.
Metodele din Belgrad au reaparut ulterior la asa zisa Primavara Araba. Nu mai zic de Revolutia Oranj si Maidanul din Kiev. Sunt vechi cercetari de psihosociologie si psiholitica inca din vremea lui Beria care a utilizat pentru subminarea societăților occidentale ceea ce atunci era ultimul raget in materie de manipulare multimilor, a venit ulterior si un tip Tony Gramsci, genial comunist cu teorii inca mai elaborate.
Stanga in general a avut sociologi foarte buni, merita citit si azi de exemplu Robbie Escarpit, un sociolog francez de clasa. Exista o tema in sociologie despre mâna ascunsă" (sau "mâna invizibilă") chestie care se referă la influențe sau procese sociale care acționează subtil, aparent de la "firu ierbii", lucrarea de acest gen nu e constientizata de "pulime", indivizii inzestrati cu credinte de tot felul sunt lipsiti de imaginatie si nu proceseaza intenționalitatea unor manevre care duc la rezultate aparent neprevăzute care in fapt sunt fenomene "autoreglate" prin "mâna invizibilă" ce amplifica interacțiunile umane, dinamica grupurilor și genereaza "schimbarea" aparent de la sine modelandu-se societatea cica fără un plan centralizat.
Schema operationala care a aparut public arata ca exista nu doar un Plan Centralizat ci si buget, retea, structura, cadre. Foarte buna, doar ca nu avea apostilare si semnatura sefului de stat major - comandantul Operatiunii. Ma indoiesc ca e Nicusor, el doar joaca un rol asumat, a zis insa si el ca preocupat, ingrijorat de Securitatea statului. Aici e o cheitza, i-a scapat ceva din briefinguri.
Din 2006 incoace Lia Savonea le-a stat in gat unora ca Makovei, beizadea de mega securist, taticu colonel avea functie de general. Makovei care din procuroare la CFR, unde "ancheta" ciordeli de cabluri de cupru si fier a primit delegatie si misiune in iunie 90 de la procurorul general sa inspecteze activitatea din Lagarul Secu de la Magurele unde erau torturati vreo mie cinci sute de oameni printre care si eu. Tartoru sef care m-a luat pe mine la frecat era unu Dinu, fost barosan la Directia Secu.
George Roncea
