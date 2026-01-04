La rece, câteva scenarii despre extragerea lui Maduro:
Postat la: 04.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
1. Venezuela este singura țară din America Latină unde operează China, Iran și Rusia. Chinezii au preluat controlul unor mine de minerale rare, iranienii se pare că au dezvoltat capacități de producție drone în această țară plus că Hezbollah are o prezentă activă în Venezuela, iar rușii au trimis un general care a fost activ în Ucraina, cu peste 100 de subordonați, pentru asistența militară și training.
Conform noii doctrine de securitate a SUA, care preia narativul doctrinei Monroe, focusul Americii va fi tot ceea ce ține de emisfera vestică. Din acest punct de vedere, Pentagonul nu-i putea lăsa pe chinezi, iranieni și ruși să-și facă de cap în Venezuela.
O altă variantă ar fi ca lovitura din Venezuela le arată chinezilor că nu pot face chiar orice vor ei și SUA vrea să rămână actorul principal pe scena lumii.
2. Oligarhul Oleg Deripaska pe Telegram: "Dacă 'partenerii' noștri americani vor ajunge la zăcămintele de petrol ale Venezuelei (la cele ale Guyanei au ajuns deja), atunci sub controlul lor va ajunge mai mult de jumătate din rezervele mondiale de petrol. Și, se pare, în planurile lor intră să vegheze ca prețul petrolului nostru să nu urce peste 50 de dolari pe baril. Iar asta înseamnă că pentru 'sacrosantul' nostru capitalism de stat va fi dificil să lase lucrurile așa cum sunt: să nu reducă costurile, să nu renunțe la activitățile neesențiale, să continue proiecte grandioase fără competențe reale și fără implicarea sectorului privat pentru dezvoltarea concurenței (și, în general, presiunea asupra mediului privat va deveni greu de susținut, pentru că încă din acest an el devine principalul plătitor de taxe la bugetul federal, iar anul viitor va purta povara principală)."
Deripaska sesizează bine o posibilitate reală: SUA să controleze prețul petrolului, să-l ducă în jurul a $50 per baril, preț la care Rusia e în faliment. Dar nu doar Rusia va fi în faliment la acest preț, ci și Arabia Saudită sau producătorii americani. Nu cred în acest scenariu, dar poate fi o "pisică" arătată lui Putin -> Nu vă bazați pe petrol ca armă strategică eternă.
Cred însă că pentru SUA este extrem de important ca tot ce înseamnă vânzarea de petrol să se facă în dolari americani. Este ceea ce ține sus moneda americană și de aici vine adevărata putere a Statelor Unite. O renunțare la dolar ar fi catastrofală pentru americani. Controlând depozitele pentru "aurul negru", a cărui cerere continuă să crească la nivel global (crește cererea pentru cărbune, cum să nu crească pentru petrol), SUA își asigură în continuare supremația dolarului la nivel de tranzacții globale. Petrodolarul este pilonul real al puterii SUA. Nu petrolul în sine, ci facturarea, clearing-ul și piața financiară.
3. Pe lângă cele mai mari rezerve de petrol din lume, 300 miliarde de barili, Venezuela mai are:
- Aproape 6 trilioane de metri cubi de gaze naturale. Comparativ, Rusia are spre 40 trilioane, Iranul peste 30 trilioane.
- 4 miliarde de tone de minereu de fier, evaluate la peste 500 de miliarde de dolari
- Peste 8.000 de tone de resurse de aur, cele mai mari din America Latină
- Peste 500 de milioane de tone de rezerve de cărbune
- 2-3% din resursele totale mondiale de apă dulce regenerabilă
- Minerale strategice neexploatate, inclusiv nichel, cupru, coltan (tantal/niobiu) și fosfați
Venezuela poate deveni un activ „strategic" pentru SUA, iar aceste resurse nu pot fi lăsate în mâinile adversarilor.
4. Despre droguri. Acum o lună, Donald Trump l-a grațiat pe fostul președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernández, condamnat la 45 de ani de justiția americană pentru implicarea în traficul de droguri. Nu prea are logică să-l grațiezi pe Hernández și să-l acuzi de același lucru pe Maduro. Plus că traficul de droguri în SUA are două componente clare:
A. Producția e în Columbia, unde SUA și-a pierdut influența după alegerea unui președinte socialist
B. Transportul e prin Mexic.
Dar, există un mandat de arestare pe numele lui Maduro, din acest punct de vedere, americanii "par" acoperiți.
Concluzia „la rece":
1. Motivul real: geopolitic și monetar.
2. China-Iran-Rusia în emisfera vestică, în apropierea Floridei, e o linie roșie.
3. Petrolul e un instrument de presiune, nu obiectiv de control total.
4. Drogurile reprezintă acoperire legală, nu cauza.
5. Maduro nu contează, alinierea Venezuelei este esențială în context.
Orlando Nicoară
