"Rușii" din spatele lui Călin Georgescu. Lista completă

Călin Georgescu este un self-made man absolut, care a răzbătut prin fisurile sistemului, a străpuns prejudecățile interlocutorilor și a trecut ca prin brânză prin naivitatea semenilor. A fost propulsat mai mult de ambiții personale, decât de grupuri de interese.

Un grup constituit mai mult ad-hoc decât motivat politic sau ideologic i-a dat girul pentru a accede la demnitatea de premier, într-un moment acut de criză de resurse guvernamentale. Elanul celor care l-au propus a fost retezat de refuzul ferm al lui Băsescu. Președintele a fost unul dintre extrem de puținii demnitari care l-au mirosit.

Georgescu a fost același dintotdeauna. În 1991, când era consilierul lui Marcian Bleahu, ministrul Mediului, spunea senin că delfinii din Marea Neagră au fost împușcați mișelește, în urma unui genocid ecologic coordonat de Ceaușescu. Spusa n-a trezit frisoane, nu a cerut explicații suplimentare din partea media.

Era și greu să monitorizezi trăznăile demnitarilor, înaintea erei digitale, când vorbele zburau și puține cotidiane își permiteau să strângă mormane de ziare în redacții. Atenția media a sporit pe măsură ce presa s-a digitalizat și arhivele electronice fac astăzi munca unui adevărat serviciu de informații.

După o minimă web-investigație, am pus cap la cap lista persoanelor care au contribuit la ascensiunea fenomenului Georgescu. Mecanismul e același, totul este să ai răbdare să-l aplici ad litteram: bați la ușă și întinzi mâna cu referințele unui înalt personaj care te recomandă. Cu creditul obținut, bați la următoarea ușă cu două referințe, apoi cu trei, apoi cu o sută. Iată lista celor cu care a lucrat de-a lungul timpului Georgescu și care l-au recomandat călduros, cu orice ocazie, pentru noi joburi și însărcinări:

Ion Iliescu; miniștrii Petre Roman, Mircea Geoană, Ioan Oltean, Sorin Frunzăverde, Octav Cozmâncă, Marcian Bleahu, Adrian Curaj, Ecaterina Andronescu, Sergiu Celac; președinții Academiei Române Eugen Simion și Ionel Haiduc, membrii Academiei Române Gheorghe Zaman, Victor Giurgiu, Lucian-Liviu Albu, Mircea Malița, Cristian Hera, Mugur Isărescu, Daniel Dăianu; rectori, profesori, cercetători: Remus Pricopie, Vasile Ghețău, Cristian Pârvulescu, Emil Calotă, Florian Colceag, Ioan Dan Gheorghiu, Ciprian Fartușnic, Cezar Bîrzea.

În listă nu apare niciun rus. Pentru ruși a fost aceeași surpriză că Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor, ca și pentru majoritatea dintre dumneavoastră. Prima întrebare pusă pe 25 noiembrie 2024, a fost cine este Georgescu. El continuă de atunci încoace să răspundă la ea, dar foarte mulți semeni continuă să creadă că glumește. Pentru că se poate, modelul Georgescu se va repeta începând de astăzi sub genericul "Eu sunt Anca".

