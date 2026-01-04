Dacă vrei să ai noroc în viață

Mi-am trait viata destul de intens si la un nivel destul de ridicat pentru a fi deja cam blazat in legatura cu evenimentele planetare de zi cu zi. Nu ma mai mira multe lucruri, cu exceptia unui aspect de care nu ma pot opri sa ma minunez aproape zilnic, si anume credulitatea majoritatii absolute a populatiei globului.

Chiar si in fata avalansei de informatii la care oamenii au acces, majoritatea absoluta a populatiei dovedeste un cretinism genetic infiorator si o capacitate patologica de a crede minciunile tuturor falsilor profeti, de la preoti si maicute pana la regi, presedinti si prim-ministri.

Cel mai recent exemplu este reprezentat de credinta absoluta ca lumea traieste dupa un set de reguli echitabile, nu dupa vointa si putirinta liderilor Marilor Puteri.

Aproape toti stim despre principalele repere din istoria postbelica, ca nu-mi permit sa pomenesc trogloditilor in viata de evenimentele anterioare anului 1945.

Aproape toti stiu despre invazia de catre URSS a Ungariei, Cehoslovaciei si Afganistanului, despre masacrele franco-americane din Vietnam, despre razboiul Coreeilor, despre invazia din Panama, despre luptele din Bosnia, Croatia si mai ales Kosovo, despre ocuparea Inaltimilor Golan si a Transiordaniei, precum si multe alte conflicte ultra-mediatizate.

Dar gugulanii planetari cred si acum in ordinea mondiala bazata pe reguli. Au ajuns sa creada in Rambo, SuperMan si Razboiul Stelelor. Si aproape toti jurnalistii, influencerii si formatorii de opinie le repeta aceleasi minciuni cu democratia, cu globalismul, cu actiuni in interesul popoarelor asuprite etc. Si prostii cred.

Concluzia, pe scurt: Lumea, asa cum o vedem, nu cum ne-o imaginam, este si a fost mereu condusa de cei puternici. Daca vrei sa ai noroc in viata, dar te-ai nascut intr-o tara de rahat, precum Ukraina, Venezuela, Afganistan sau Romania, nu exista decat o solutie: emigreaza cat de repede poti intr-o tara ce este o Mare Putere.

Florin Gulbenkian