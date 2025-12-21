Asta e lovitură de stat în slow motion!
Postat la: 21.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Să spunem lucrurilor pe nume: ceea ce propune Președintele Nicușor Dan este un atac constituțional. Este o încercare de a subjuga, prin presiune publică, o autoritate constituțională care ar trebui să fie independentă de astfel de presiuni tocmai pentru ca scopul ei e de a garanta independența justiției.
Când Președintele spune "dacă nu treceți testul meu, plecați de urgență," nu consultă - amenință. Și o face public, creând o presiune mediatică și socială care transformă întreaga dezbatere într-un șantaj instituțional. Asta e lovitura de stat în slow motion, făcută cu vorbe frumoase despre "interesul public" și "ascultarea vocii magistraților".
De ce spun ca referendumul ascunde in spate o lovitura data de puterea executivă? Pentru ca procurorii sunt semnatarii majoritari ai listei Anti-Justitie. Procurorii nu sunt judecători. Ei sunt avocații statului, cei care susțin acuzarea în fața instanțelor și care acționează sub autoritatea Ministerului Justiției - deci sub autoritatea executivului. Asta e natura funcției lor.
Logica e: îți creez o criză de imagine publică, te pun sub presiunea unui referendum în care întrebarea e deja încărcată, și dacă pierzi, "pleci de urgență." Nu mai vorbim despre statul de drept, vorbim despre statul în care puterea executivă își elimină una câte una autoritățile care ar trebui s-o controleze.
Asta nu e democrație. E populism instituțional, în care independența justiției e sacrificată pe altarul furiei publice orchestrate. E exact tipul de atac care nu se face cu tancuri - se face cu sondaje, cu presă, cu indignare amplificată și cu amenințări "democratice." Ministrul Justițiie, Radu Marinescu, împotriva căruia mâine se votează moțiunea de cenzură, ce părere are despre asta?
Silvia Uscov
-
Sixologul distopiei antiromânismului politic românesc contemporan:
1. Romania este singura țara unde societatea civila, alias "Lumea buna", alias Strada, sprijina mai mult guvernul și ser ...
-
"Rușii" din spatele lui Călin Georgescu. Lista completă
Calin Georgescu este un self-made man absolut, care a razbatut prin fisurile sistemului, a strapuns prejudecațile interl ...
-
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
„Cand un clovn se muta intr-un palat, nu devine rege - palatul se transforma intr-un circ." - Molière Exist ...
-
Atenție: Grinch ne fură Crăciunul!
În timp ce majoritatea ne pregatim de sarbatori, cautam o raza de optimism, lumina, iertare și solidaritate, Grinc ...
-
Corupția merge înainte pentru că decidenții corupți conduc lupta cu corupția
În funcție de justiția pe care o practica, o țara sau un stat se dezvolta, stagneaza sau slabește, iar oamenii tra ...
-
Ce caută Nicușor Dan la Londra?...
Președintele nostru, Excelența Sa Nicușor Dan I-ul al Romaniei Pro-Europene, Inteligente și Olimpice, se afla in aceste ...
-
Cazul "Stănoiu" - corpul femeii care a reglementat legea devine obiectul ei de investigație
Cazul Rodicai Stanoiu dezvaluie un jalnic paradox, aproape dickensian: corpul unei femei care, odata, a reglementat lege ...
-
Manevra "Recorder" - Schema operationala arata ca exista un Plan Centralizat desfășurat cu precizie militară
Remember: "A trebuit sa moara oameni" - pentru ca USR sa ajunga la Putere cu doar 6 la suta, cat un ONG de minoritari, U ...
-
Asaltul „paraditorilor" pentru a captura Justiția și a reveni la epoca de glorie a „unităților de elită" ale DNA
Deși este prezentat cu surle și trambițe ca fiind un documentar de informare, documentarul „Capturarea Justiției" ...
-
Zoomerii ies la muncă și conflictul lor cu boomerii care-i angajează: sau generația fără pachet
Partea cea mai interesanta pe conflictul generațional actual este probabil relația lor la locul de munca. Generația Z - ...
-
Confiscarea fondurilor suverane rusești depozitate în UE: o imposibilitate juridică, financiară șI morală
Ca unul care a negociat tratatele constitutive ale UE, pot depune marturie ca acestea nu permit Comisiei Europene sa dec ...
-
Mărturie. Am văzut aripi de înger
Nu am mai scris demult. Recuperez acum, cu aceasta marturie. Sunt la capatul unei veri tarzii, prelungita ca in prezicer ...
-
Tentativa (buna) de lovitura de stat?
In istoria romanilor, au existat tot felul de tentative de lovituri de stat. Unele au reusit (de exemplu cea impotriva l ...
-
În România nu a mers ca în Bulgaria
Sistemul vrea sa desavarșeasca lovitura de stat din 6 decembrie 2024 prin capturarea justiției, pentru a obține control ...
-
Și încă o dată moare ȚARA...
Și inca o data moare ȚARA, domnule general Radu Theodoru! Caci pentru noi toți cei care v-am cunoscut, v-am respectat ș ...
-
Bolojan a fost salvat de la demitere pe filiera Ungaria-Austria
Acum exact o saptamana, Ilie Bolojan se afla in vizita oficiala la Viena, dupa ce petrecuse ziua anterioara la Budapesta ...
-
Europa devine irelevantă!
Ceea ce la inceputul secolului le parea unora „sfarșitul istoriei" - un neoliberalism care face din competiție ese ...
-
Justiție capturată înseamnă stat captiv
Documentarul "Justiție capturata" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștita: ...
-
Agentul 00Vișan
Doua grupari ale mișcarii suveraniste au fost puternic afectate, mai ales imagologic, de așa-zisul analist politi ...
-
Cine conduce, cu adevărat, România?
Ieri, intr-o ședința semi-secreta, Guvernul Romaniei s-a intrunit pentru a aproba un singur act normativ: o hotarare de ...
-
Cum tastează ecranul: de la boomeri la mileniali și de la zoomeri la GenAlpha - lecții la coadă la cafea
Stau la coada la o cafea. Ca tot humanoidul conectat și tehnologizat: cu ochii in ecranul telefonului. Un puști zambește ...
-
În Bucureștiul iubit
Doar 12 procente din bucureștenii cu drept de vot l-au ales pe Ciucu, opt procente pe Alexandrescu și șapte pe Baluța. A ...
-
Cum am prevazut scorul lui Ciprian Ciucu și de ce ăia care spun "marș" nu câștigă
Lista predicțiilor mele politice din ultimii 5 ani arata in felul urmator: 2020: am zis ca Nicușor Dan ia primaria cu 4 ...
-
Europa între doctrina Monroe-Trump și "erodarea civilizațională"
Greu de ințeles de ce politicienii noștri refuza cu obstinație sa comenteze Strategia Naționala de Securitate a SUA, un ...
-
Rolul traseistului tactic Daniel Zamfir în strategiile PSD
Dupa ce da cate un tun, Daniel Zamfir iși șterge urmele ca țestoasele batrane care și-au depus ouale și o taie tiptil in ...
-
Novorusia, proiectul care ar deveni realitate? Dacă da, este casus belli? Pentru cine?
Reiau un text publicat la inceput de an 2022. Atunci cand analiștii noștri copiau, cum le sta in obicei, semnalelel date ...
-
Să izolăm musca de pe căciula lui Grindeanu
Nu cred ca SRI vrea sa aiba un ofițer acoperit ca Grindeanu, care sa aduca atatea prejudicii de imagine principalei noas ...
-
Dacă nu e un plan al Sistemului, atunci e disperare și prostie!
Ciprian Ciucu a fost lovit rau in aripa de sondajul comandat de catre HotNews celor de la AtlasIntel, sondaj ce-l arata ...
-
Povestea unei gene care a ținut cardiologii în șah
În cardiologie sunt puține momente cand simți ca știința schimba cu adevarat regulile jocului. Acesta este unul di ...
-
Asa cum a fost Artan!
Este poate cel mai nefiresc text pe care il pot scrie pentru ca imi vine permanent in memorie zambetul lui cvasi-curteni ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu