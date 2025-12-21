Sixologul distopiei antiromânismului politic românesc contemporan:
1. România este singura țară unde societatea civilă, alias "Lumea bună", alias Strada, sprijină mai mult guvernul și serviciile secrete, injură mai mult Opoziția și aplaudă loviturile de stat ale CCR(*prima fiind la referendumul de demitere a lui Băsescu 2012 * a doua, in decembrie anul trecut, 2024) doar pentru că nu le place fața .."celorlalți"
2. România este singura țară in care statul votează legea unui singur parlamentar fără de partid impotriva opoziției repetate și motivate a Președintelui Țării.
3. România este singura țară unde presa l-a făcut pe coruptul Biden respectabil, i-a injurat pe whistle blowerii Assange și pe Snowden, sau pe Roger Waters, ca fiind "oamenii rușilor", doar pentru că au dezvăluit planurile criminale in care au murit milioane de oameni nevinovați
4. România este singura țară care tolerează pe teritoriul său statui ale horthystilor naziști dar dă jos denumirea unui liceu cu numele unui intelectual român. mort in inchisorile comuniste, doar pentru că a fost membru in guvernul Antonescu, iar Institutul W e mukles pe subiect, că, nah, cu ungurii nu te joci pentru că V. Orban e prieten/aliat cu sioniștii Bibi și Trump.
5. România este singura țară care vânează candidați români și legionari francezi, la pachet cu cântece de poeți condamnați de comuniști prin biserici, de acum 70 de ani, dar dă "3000 de ani de indemnizatii speciale pentru securişti şi turnători", pune securiști președinți și premieri și șefi de agenții importante, sau dă cei mai mulți bani per capita din Europa, la bugetul serviciilor secrete, având cele mai mici bugete la Educație și Cercetare.
6. România este singura țară in care intelectualii publici ii injură pe toți cei care se opun inarmării cu scule de mâna a doua, din banii copiiilor, mamelor, profesorilor și ai veteranilor, in beneficiul unei țări ostile nouă, pregâtindu-se să plătească dobândă la banii imprumutați de UE vecinilor care vor să mai moară niște zeci de mii de oameni ca să-l țină pe Zele erou.
Vin și vă intreb :
Ce s-a schimbat in atitudinea noastră de dinainte de '89 față de Partid și Securitate !? Nimic.
E aceeași, dar acum sunt alții sunt șefii: Ambasada și Statul paralel.
Liviu Mihaiu
