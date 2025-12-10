Cine conduce, cu adevărat, România?

Ieri, într-o ședință semi-secretă, Guvernul României s-a întrunit pentru a aproba un singur act normativ: o hotărâre de guvern privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun.

Prin adoptarea a nu mai puțin de 7(șapte) acte adiționale, toate secrete, Guvernul extinde cu doi ani durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun. Cu o zi înainte de expirarea termenului precedent.

Titularii acordului de concesiune sunt: OMV Petrom S.A. și Romgaz Black See Limited, iar perioada de explorare s-a extins pentru o perioadă suplimentară de doi ani, respectiv până la data de 9.11.2027. Deci, așa cum avertizam încă din septembrie, guvernul a acordat OMV o perioadă suplimentară de doi ani pentru explorare în Marea Neagră.

Dacă guvernul ar fi respectat legea, ar fi luat firmei OMV respectiva concesiune și ar fi amendat-o cu 20 de milioane de euro. Dar nu a făcut-o. Formal, are și o explicație: cică OMV a renunțat la OMV Petrol la acțiunea de arbitraj din 2021 de pe rolul Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris în dosarul arbitral ICC nr. 27655/HBH, precum şi la dosarele aflate pe rolul instanţelor nationale, respectiv al Judecătoriei Sector I sub nr. 10551/299/2023 şi al Tribunalului Bucureşti sub nr. 6312/2/2023.

Deci, ce ne arată faptele: guvernul de la București s-a conformat cererilor grupului austriac OMV, încălcând legea română și se justifică cu faptul că OMV își retrage o cerere de arbitraj și două procese începute în România! Guvernul Bolojan a adus statului un prejudiciu de minim 20 de milioane de euro. De aici avem mai multe întrebări:

1. Nimeni nu ne spune despre șansele OMV în acel arbitraj. Avea șanse? Și dacă avea de ce le avea? Pentru că nu prea își făceau treaba avocații angajați pentru asta de către București sau pentru că cineva de la București chiar încălcase legea sau vreun contract? Dacă ultima ipoteză este adevărată, de ce nu a fost arestată și condamnată persoana vinovată? Cine este acea persoană, fost un ministru, un fost premier sau un simplu acar Păun? Guvernul este obligat să răspundă acestor întrebări.

2. Crede cineva că în Polonia sau Ungaria guvernele s-ar fi speriat de procesele începute de vreo firmă străină în tribunalele naționale?

3. Dar oare credeți că guvernul austriac s-ar fi sinchisit de două procese deschise de o firmă românească în Austria?

Alte fapte: în septembrie, Alfred Stern, președintele OMV, a venit în România, ocazie cu care a avut întâlniri întâlniri atât la Palatul Victoria, cât şi la Administrația Prezidențială.

Potrivit surselor din presă, Alfred Stern a avut discuţii cu oficialii statului român şi a avut mai multe cerinţe. Se pare că a cerut să se prelungească, fără licitație, toate licențele de explorare și exploatare care expiră la sfârșitul acestui an şi in 2027, dar şi modificarea de urgență a legii off-shore pentru a permite exportului neîngrădit de gaze naturale. De asemenea, oficialul OMV a cerut ca statul să renunțe la propunerea de adoptare integrală a noului Cod de guvernanţă al BVB și să accepte adoptarea doar a regulilor care sunt favorabile OMV. Nimeni de la guvern nu s-a sinchisit să informeze publicul despre ce s-a discutat atunci.

Acum o săptămână, pe 3 și 4 decembrie 2025, premierul Bolojan a avut o vizită la Viena, în urma căreia nu a fost făcută public agenda integrală a acestuia. S-a întâlnit sau nu cu conducerea OMV? Nimeni nu știe, deși, oficial, guvernul are un Registru Unic de Transparență a Intereselor (RUTI) unde ar fi trebuit anunțată orice astfel de întâlnire.

Faptele care rămân sunt următoarele: în septembrie președintele Stern al OMV a fost la București, în 3-4 decembrie Bolojan a fost la Viena și pe 9 decembrie guvernul prelungește ilegal licența OMV de explorare în marea Neagră!

În această țară sunt 5,7 milioane de angajați acre plătesc impozite și contribuții, încă 2 milioane de pensionari care plătesc impozite și contribuții, plus vreo 800 000 de firme care plătesc impozit pe profit, TVA , accize și sute de alte taxe. Toți aceștia se numesc contribuabili. Și tuturor guvernul Bolojan le neagă dreptul de a afla ce face cu banii lor!

Petrișor Peiu