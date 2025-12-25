Aberația BoloJAF: Bugetele educației se reduc pentru a scădea impozitele multinaționalelor!

Guvernul Bolojan taie din banii de la învățământ pentru a-și răsplăti susținătorii din confederația Concordia: bugetele educației se reduc, pentru a scădea impozitele multinaționalelor.

A trecut neobservat un gest de onoare, rar în politica românească. Tocmai de aceea mă simt dator să îl explic, deși cel care l-a făcut a fost un adversar politic. Este vorba despre demisia lui Daniel David. O demisie care merită măcar explicată.

Până astăzi, singurul domeniu afectat de așa-zisa „reformă" a lui Bolojan a fost educația: 39 000 din cei 41 000 de bugetari care au dispărut de pe statele de plată sunt profesori. Norma didactică a fost crescută cu câte 2 ore, unele școli au fost desființate și profesorii s-au văzut cu salariile diminuate. Când s-a făcut acest lucru, Daniel David a anunțat un lucru simplu: educația și-a luat porția de tăieri, a fost dureros și lucrurile ar trebui să se încheie aici. Alte sectoare ar trebui să ducă povara tăierilor de acum încolo. Altfel el va pleca de la minister.

Numai că noul „pachet de reformă" va aduce noi tăieri în educație, inclusiv reducerea cu 10% a bugetelor universităților. Daniel David a făcut ceea ce a promis și a demisionat! Un gest principial și corect, pe care nu este bine să îl trecem cu vederea.

Așadar, pentru a fi foarte clar: Daniel David și-a ținut promisiunea și a plecat din guvern pentru că Ilie Bolojan va continua să demoleze sistemul de învățământ, prin noi reduceri aberante , care vor afecta pe termen lung viitorul acestei națiuni.

Acum, pentru a fi la fel de clar de ce trebuie tăiate posturi și distrusă educația : pentru că guvernul guvernează doar pentru companiile din confederația Concordia. Căci în vreme ce profesorii vor fi și mai umiliți decât până acum, supermarket-urile dragi regimului se vor bucura: impozitul pe cifra de afaceri se reduce la jumătate și apoi va dispărea, din 2027.

De asemenea, după 2027 impozitul special plătit de companiile din industria de petrol&gaze va dispărea și el. Ba mai mult, de la 1 ianuarie 2027 va dispărea și impozitul special plătit de bănci. În compensație, Bolojan se laudă că a lăsat o singură cotă de impozitare a microîntreprinderilor (1% pe cifra de afaceri). Dar nu spune și faptul că pragul maxim pentru microîntreprinderi a fost scăzut de 10 ori, de la 1 milion de euro la 100 000 de euro, în doar 3 ani. Numărul micro-întreprinderilor a scăzut de la aproape 1 milion în 2021 la doar 300 000 anul acesta și va ajunge la vreo 100 000 după reducerea pragului de două ori și jumătate.

Costul „reformei" rămâne pe umerii profesorilor și a părinților elevilor/studenților, în vreme ce multinaționalele scapă de ultima barieră în calea extragerii imorală de profituri de la impozitare, prin „optimizarea" fiscală.

Petrișor Peiu