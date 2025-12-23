Carcasele de porc ale Securității. Amintirile mele, pe scurt, de la Revoluție
Postat la: 23.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe 19 decembrie 1989 eram acasă la Brașov. Fusesem repartizat și lucram că profesor de istorie la Vulcan, o comună la 15 kilometri de oraș. Dar era vacanță. Părinții erau la țară, să taie porcul. Cele aflate despre măcelul de la Timișoara îmi umpluseră sufletul de un amestec de spaimă și speranță. Speranța era comună cu a milioane de români, spaima una personală. Mă aflam, încă din vara anului 1988, în ancheta direcției a șasea de cercetări penale a Securității, în stare de libertate, pentru mai multe infracțiuni contra orânduirii sociale, cum ziceau ei. Nu m am supus așa-ziselor măsuri de avertizare, adică să semnez un angajament ca să fiu iertat.
Mi se fixase și o dată estimativă a procesului, pe la finele lunii februarie 1990. Sau martie. Ei decideau. Dar Timișoara putea modifica totul, în bine sau în rău. Căutând sfaturi și încurajări, m am dus la Nini și Cerasela Tofan, cea din urmă colegă de clasă și bună prietenă. M am întors cu mai multă speranță și mai puține temeri de la ei, cândva pe la prânz. Când să bag însă cheia în ușa apartamentului 20,doamna Aștefănoaie, vecina de la 19, a deschis ușa și m a tras înăuntru, la ea, cu degetul la buze. Abia după ce am ajuns în sufragerie mi a șoptit: nu intra, te așteaptă doi securiști înăuntru. Am stat acolo până ce Puiu, băiatul ei cam de vârsta mea care tot dădea roată blocului s a convins că securiștii au plecat. Abia apoi am putut intra in casä, mi am luat niste bani, nu prea mulți că nu aveam, mi a mai dat și vecina 200 de lei și sărutul ei înlăcrimat pe frunte.
Am stat ascuns o zi și o noapte pe un șantier de blocuri din Valea Cetății, cu o bucată de slănină afumată tare ca tabla, două borcane de tocană de legume și o sticlă de vodcă Cristal. Nimic nu a putut împiedica să mi se agraveze o durere de măsea, devenită insuportabilă, așa că m am dus pentru o vreme la un cunoscut din Șchei, despre care eram aproape sigur că securiștii nu l știu. M am întors a doua zi în culcușul meu din șantier, la etajul unu al unui bloc in construcție, apărat de un colț de zid din BCA.
Când au început salvele de avertisment, pe la patru după masă, în 21, am știut că și la noi începuse. La manifestația din fața Judetenei de partid mi am întâlnit doi foști colegi de la liceul Unirea, pe Ioana Alexandru și Marcel Murărescu. Și un elev de a zecea,de la Vulcan, pe care le am trimis acasă. Nu știu dacă m a ascultat sau nu. Am stat până pe la trei dimineață, când am plecat cu Ioana spre casele noastre din același cartier, Steagu Roșu. Eu nu m am dus la mine, ci la maestrul și mentorul meu Alexandru Mușina. Mi se umflase tare măseaua. Le am cerut două antinevralgice, le am povestit ce se întâmplase în centru, anume că armata nu a tras și eu cred că zilele, poate ceasurile lui Ceaușescu erau numărate. Apoi am adormit istovit pe o canapea, simțind prin vis cum Tania, soția lui Sandu, mă învelea.
M-a trezit ceasuri mai târziu Sandu, cu lacrimi in ochi. A fugit Ceaușescu, mi a spus. N am stat la televizor. Am luat o la fugă pe jos spre sediul securității, pe scurtătură pe Dealul Melcilor, privind o clipă spre blocul în construcție în care trăisem cele mai de cumpănă ceasuri ale vieții mele de până atunci. In fața sediului securității se adunaseră în jur de 50 de oameni, care huiduiau. Eu nu am stat pe gânduri, am sărit gardul și am intrat în clădirea cea mai apropiată, cea a clubului și popotei ofițerilor. N-am fost primul, am mai găsit în jur de 20 de tineri în sediu. Cam jumătate se înarmaseră, erau abandonate pistoale automate, lăsate probabil de cei de la antitero, prin tot locul.
Eu nu am vrut armă, nefăcând armata; în sediu am găsit 19 ofițeri de securitate și doi de miliție, plus două secretare. Prevăzând parcă un iminent dezastru, i am închis pe ofițeri în magazia de alimente de la demisolul popotei și am ținut cheia la mine. Degeaba pe la trei, am vorbit de la balconul clubului mulțimii care intrase în curte, voind să curgă sânge de securist. N am putut împiedica însă mulțimea să bată crunt un plutonier care, neinspirat, rămăsese ascuns la volanul unui ABI (Aro blindat, din dotarea Securității). Abia la am scos din mâinile lor. Unii erau beți. Nu de fericire, de a dreptul. Omul nu pricepea prin ce pericol trecuse. Plângea după căciula brumărie, pierdută în îmbulzeală. Nu părea să simtă sângele șiroind din nas. O ora mai târziu, o Dacie papuc albă clacsona insistent la poarta de acces auto, din spatele sediului. I am dat voie înăuntru. In ea erau patru carcase de porc, pentru Crăciunul Securității.
Mai târziu, și în ziua de azi, mă fac să râd teoriile conspirației anticeaușiste la care ar fi participat însăși securitatea. Îmi reamintesc șoriciul bine pârlit al carcaselor de porc trimise de la IAS Prejmer, pentru care omul de la volan cerea insistent o semnătură de primire. I am semnat o eu: locțiitor comandă cpt. Oprea. Sub nas i am băgat legitimația de profesor la Vulcan. Poza corespundea, nu a cerut mai mult. Carcasele de porc su fost descărcate și duse în magazia în care securiștii trāiau aceeași incertitudine temătoare ca a mea, în urmă cu o zi-două. Abia pe la șapte, un locotenent cu o grupă de soldați trimiși de la județeana de partid au venit și i au preluat. Pe unii dintre ei i am mai revăzut printre noi, până în 24, când am părăsit sediul securității. Am plecat spre București, lăsând în urmă mai multe amintiri sângeroase. Și una blândă.
Neras, nedormit, cu falcă dreaptä umflatä, am fost arestat în aceeași zi pentru un sfert de oră de patrula de pază a scării de la blocul Ioanei, prietena mea, până când mama ei a coborât sä depună mărturie că nu sunt terorist. Nu am simțit nicio frustrare. Eram încă bântuit de chipul n adolescentului care mi a murit în brațe, în parcul central cu o zi înainte. Că nu m a nimerit pe mine. Că Dumnezeu mi a dat șansa la a doua viață. Din aceste motive am refuzat orice beneficiu sau titlu de revoluționar. Am fost însă, cât a durat aceasta, vicepreședinte al Asociației Revoluționarilor fără privilegii, condusă de bunul și regretatul meu prieten Ion Caramitru. Pe Securitate m am răzbunat altfel. Scriindu le istoria.
Marius Oprea
-
Porcul troian al lui Trump
Așa-numitul „plan de pace pentru Ucraina" pare sa indice ca un element cheie al acestuia este aderarea Ucrainei la ...
-
Asta e lovitură de stat în slow motion!
Sa spunem lucrurilor pe nume: ceea ce propune Președintele Nicușor Dan este un atac constituțional. Este o incercare de ...
-
Sixologul distopiei antiromânismului politic românesc contemporan:
1. Romania este singura țara unde societatea civila, alias "Lumea buna", alias Strada, sprijina mai mult guvernul și ser ...
-
"Rușii" din spatele lui Călin Georgescu. Lista completă
Calin Georgescu este un self-made man absolut, care a razbatut prin fisurile sistemului, a strapuns prejudecațile interl ...
-
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
„Cand un clovn se muta intr-un palat, nu devine rege - palatul se transforma intr-un circ." - Molière Exist ...
-
Atenție: Grinch ne fură Crăciunul!
În timp ce majoritatea ne pregatim de sarbatori, cautam o raza de optimism, lumina, iertare și solidaritate, Grinc ...
-
Corupția merge înainte pentru că decidenții corupți conduc lupta cu corupția
În funcție de justiția pe care o practica, o țara sau un stat se dezvolta, stagneaza sau slabește, iar oamenii tra ...
-
Ce caută Nicușor Dan la Londra?...
Președintele nostru, Excelența Sa Nicușor Dan I-ul al Romaniei Pro-Europene, Inteligente și Olimpice, se afla in aceste ...
-
Cazul "Stănoiu" - corpul femeii care a reglementat legea devine obiectul ei de investigație
Cazul Rodicai Stanoiu dezvaluie un jalnic paradox, aproape dickensian: corpul unei femei care, odata, a reglementat lege ...
-
Manevra "Recorder" - Schema operationala arata ca exista un Plan Centralizat desfășurat cu precizie militară
Remember: "A trebuit sa moara oameni" - pentru ca USR sa ajunga la Putere cu doar 6 la suta, cat un ONG de minoritari, U ...
-
Asaltul „paraditorilor" pentru a captura Justiția și a reveni la epoca de glorie a „unităților de elită" ale DNA
Deși este prezentat cu surle și trambițe ca fiind un documentar de informare, documentarul „Capturarea Justiției" ...
-
Zoomerii ies la muncă și conflictul lor cu boomerii care-i angajează: sau generația fără pachet
Partea cea mai interesanta pe conflictul generațional actual este probabil relația lor la locul de munca. Generația Z - ...
-
Confiscarea fondurilor suverane rusești depozitate în UE: o imposibilitate juridică, financiară șI morală
Ca unul care a negociat tratatele constitutive ale UE, pot depune marturie ca acestea nu permit Comisiei Europene sa dec ...
-
Mărturie. Am văzut aripi de înger
Nu am mai scris demult. Recuperez acum, cu aceasta marturie. Sunt la capatul unei veri tarzii, prelungita ca in prezicer ...
-
Tentativa (buna) de lovitura de stat?
In istoria romanilor, au existat tot felul de tentative de lovituri de stat. Unele au reusit (de exemplu cea impotriva l ...
-
În România nu a mers ca în Bulgaria
Sistemul vrea sa desavarșeasca lovitura de stat din 6 decembrie 2024 prin capturarea justiției, pentru a obține control ...
-
Și încă o dată moare ȚARA...
Și inca o data moare ȚARA, domnule general Radu Theodoru! Caci pentru noi toți cei care v-am cunoscut, v-am respectat ș ...
-
Bolojan a fost salvat de la demitere pe filiera Ungaria-Austria
Acum exact o saptamana, Ilie Bolojan se afla in vizita oficiala la Viena, dupa ce petrecuse ziua anterioara la Budapesta ...
-
Europa devine irelevantă!
Ceea ce la inceputul secolului le parea unora „sfarșitul istoriei" - un neoliberalism care face din competiție ese ...
-
Justiție capturată înseamnă stat captiv
Documentarul "Justiție capturata" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștita: ...
-
Agentul 00Vișan
Doua grupari ale mișcarii suveraniste au fost puternic afectate, mai ales imagologic, de așa-zisul analist politi ...
-
Cine conduce, cu adevărat, România?
Ieri, intr-o ședința semi-secreta, Guvernul Romaniei s-a intrunit pentru a aproba un singur act normativ: o hotarare de ...
-
Cum tastează ecranul: de la boomeri la mileniali și de la zoomeri la GenAlpha - lecții la coadă la cafea
Stau la coada la o cafea. Ca tot humanoidul conectat și tehnologizat: cu ochii in ecranul telefonului. Un puști zambește ...
-
În Bucureștiul iubit
Doar 12 procente din bucureștenii cu drept de vot l-au ales pe Ciucu, opt procente pe Alexandrescu și șapte pe Baluța. A ...
-
Cum am prevazut scorul lui Ciprian Ciucu și de ce ăia care spun "marș" nu câștigă
Lista predicțiilor mele politice din ultimii 5 ani arata in felul urmator: 2020: am zis ca Nicușor Dan ia primaria cu 4 ...
-
Europa între doctrina Monroe-Trump și "erodarea civilizațională"
Greu de ințeles de ce politicienii noștri refuza cu obstinație sa comenteze Strategia Naționala de Securitate a SUA, un ...
-
Rolul traseistului tactic Daniel Zamfir în strategiile PSD
Dupa ce da cate un tun, Daniel Zamfir iși șterge urmele ca țestoasele batrane care și-au depus ouale și o taie tiptil in ...
-
Novorusia, proiectul care ar deveni realitate? Dacă da, este casus belli? Pentru cine?
Reiau un text publicat la inceput de an 2022. Atunci cand analiștii noștri copiau, cum le sta in obicei, semnalelel date ...
-
Să izolăm musca de pe căciula lui Grindeanu
Nu cred ca SRI vrea sa aiba un ofițer acoperit ca Grindeanu, care sa aduca atatea prejudicii de imagine principalei noas ...
-
Dacă nu e un plan al Sistemului, atunci e disperare și prostie!
Ciprian Ciucu a fost lovit rau in aripa de sondajul comandat de catre HotNews celor de la AtlasIntel, sondaj ce-l arata ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu