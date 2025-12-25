Musiu Nicușor, colindat ca nea Nicu

Prezidentul Nicușor Dan a fost colindat marți la Palatul Cotroceni de un grup de copii din județul Satu Mare, componenți ai Ansamblului folcloric Țara Codrului. Colindători impecabili, colinde străbune frumoase și costume populare de nota 10. Dar, totul a fost un aranjament realizat la comandă politică, comanditarul și regizorul fiind deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cozma, președintele organizației liberale județene, vicepreședinte național al PNL și vicepreședinte al Camerei Deputaților, cunoscut drept un pupincurist al tuturor maimarilor săi politici.

Colindatul relativ proaspătului conducător al României, Nicușor Dan, ne amintește de colindatul aranjat al ,, marelui și iubitului conducător" Nicolae Ceaușescu, dispărut din peisaj cu exact 36 de ani în urmă. Ansamblul Țara Codrului este condus de două femei L (ca să uzităm limbajul userist promovat de actualul locatar principal de la Cotroceni), Leontina Dorca și Carmen Sas, guriste de muzică populară, care i-au cântat în strună lui Ceaușescu, dar și tuturor liderilor naționali și locali ulteriori. Despre deputatul Cosma am scris de mai multe ori, dar o să i-l prezint succint și președintelui Nicușor Dan, reluând și completând pasaje dintr-un articol relativ recent. Mai ales că se visează ministru al Administrației și Internelor și chiar prim-ministru (păzea Bolojan!).

Promovat de faraonul Blaga vice al PNL și al Camerei Deputaților

Mulți sătmăreni se întreabă cum a ajuns în funcții atât de înalte un politician mărginit, palavragiu și fudul ca Adrian Cozma. Așa cum am mai scris, a absolvit cel mai slab liceu din Satu Mare, Liceul Forestier, și a obținut o licență chinuită în Drept la o universitates particulară, pe care a urmat-o de la distanță (FF) și care a devenit cunoscută ca fabrică de diplome. În tinerețe a lucrat în Vama Halmeu, unde mama sa a fost ceva șefă, și a fost implicat în traficul cu țigări din Ucraina, care erau transportate în Vestul Europei cu microbuze cu podele duble. A intrat dubios în Baroul Satu Mare, în care s-a remarcat ca avocat fără cauze, băgând la teșcherea ceva bani prin obligarea unor primării liberale să încheie contracte de asistență juridică cu cabinetul său cu tarife de 3.000 euro lunar. După ce a ajuns mare ștab liberal județean, soția sa a fost promovată director al Laboratorului de Medicină Legală Satu Mare.

A fost promovat în liga mare a politicii de către fostul ministru de interne Vasile Blaga, care l-a uns președinte al filialei sătmărene în perioada în care era copreședinte national al noului PNL. Tot acest șlefuitor de politicieni pedeliști-peneliști l-a promovat ulterior vicepreședinte national al PNL și mai recent vicepreședinte al Camerei Deputaților. Soția lui Blaga este din Satu Mare și sulfurosul politician venea frecvent în acest oraș la rudele acesteia. Cozma i-a intrat pe sub piele printr-un afacerist înterlop din Sătmar, Dumitru Pop, zis Mitică Ofsaid, cu care Blaga a avut afaceri mari și dubioase cu Uzina Mecanică din Marghita (vândută la fier vechi), cu produse petroliere de la Rafinăria Suplacu de Barcău (vândute la negru), cu Compania Națională Apele Române (lucrări executate parțial și plătite integral), cu un hotel din Viena-Reither (cumpărat cu un credit rezolvat la CEC Bank, care nu a fost restituit până în prezent), ș.a. Cozma are și alte afinități cu Blaga, care controlează contrabanda cu țigări din Vestul României de peste trei decenii, din perioada în care a fost șeful Direcției Vamale Regionale Oradea. Cam acesta este genotipul uman promovat de politicianul veteran și vetust Vasile Blaga în politică și în afaceri.

Mezalianța cu AUR și răfuiala cu banda lui Bolojan

Cu tot regimul favorizant de care a beneficiat în noul PNL, deputatul Adrian Cozma era cât pe aci să-și trădeze șefii și colegii de partid, inclusiv pe tutorele său politic Vasile Blaga, intenționând în primăvara acestui an să treacă la AUR cu toată filiala liberală sătmăreană. Flirtul său cu partidul condus de George Simion a început în vara anului trecut, când PNL și AUR au făcut o alianță contra naturii la Satu Mare cu ocazia alegerilor locale. Mai exact, AUR l-a susținut pe Cozma pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, dar acesta a pierdut alegerile cu un scor lamentabil, ca și când a candidat pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare. Mezalianța de anul trecut a fost realizată între veri, respectiv între liderul liberal Adrian Cozma și milionarul Vasile Pușcaș junior, alintat Silică, care era și este coordonatorul și sponsorul principal al AUR în Transilvania. Mamele lui Cozma și Pușcaș sunt verișoare primare și sunt ambele de naționalitate maghiară. Fiii lor vorbesc fluent limba maghiară și sunt amatori de ceardaș (dans traditional unguresc), dar fac mai nou pe patrioții, cu accent pronunțat antimaghiar, mai ales Cozma.

Nu patriotismul sau pericolul unguresc i-a mânat însă în luptă împreună, ci scopuri mult mai materialiste. Silică și tatăl său Vasile Pușcaș senior dețin de vreo două decenii firma Florisal SA, care realizează salubritatea municipiului Satu Mare. Astfel că Silică l-a sprijinit pe vărul Adi să câștige funcția de președinte al Consiliului Județean, urmând ca, în caz de reușită, acesta să concesioneze pentru Florisal SA, la un preț modic, groapa ecologică a județului Satu Mare. Care a costat peste 20 de milioane de euro și pentru care s-a dat o mită de un million de euro (pe teritoriul Ungariei). Poate să spună mai multe parașutistul care a tras cele mai multe gloanțe în Ceaușescu în decembrie 1989, devenit ulterior consultant de success în proiecte cu finanțare de la Bruxelles. Pușcaș tatăl și fiul dețin și firma Drusal, care a realizat și realizează salubritatea municipiului Baia Mare.

Pentru că nu a acceptat să le dea salubritatea băimăreană pe daiboj, fostul primar liberal Cristian Anghel a fost condamnat cu executare de Curtea de Apel Cluj (după ce fusese achitat de prima instanță și de instanța de apel), cu concursul atotputernicului, lacomului și fudulului Ioan Rus, alias Ucu Beșa din Urișor(fost ministru al Internelor și al Transporturilor, cunoscut ca și collaborator apropiat al prințișorului Nicu Ceaușescu, al miliardarului Ion Țiriac și al premierilor Adrian Năstase și Victor Viorel Ponta), pe atunci socrul lui Silică Pușcaș. Firma Drusal este obligată să transporte gunoiul menajer de câțiva ani la gropa ecologică a municipiului Oradea întrucât construcția gropii ecologice a județului Maramureș trenează de peste un deceniu, cu concursul SRI, pe post de antreprenor general din umbră. Drusal a ajuns în litigii juridice cu Primăria Oradea din cauza tarifelor de depozitare. După ce mafioții Pușcaș au fost călcați de procurori astă-vară pentru infracțiuni de crimă organizată, milionarul de AUR a început să strige ca din gură de șarpe că este ținta politică a fostului primar orădean Ilie Bolojan, actualmente președinte al PNL și premier al României. O luptă între două bande.

A vrut să sară în barca AUR pentru postul de ministru de interne

În acest context, Vasile Pușcaș junior l-a relaționat pe vărul Adi cu șeful său politic și amic de paranghelii, George Simion. La început au avut întâlniri la Satu Mare, iar ulterior la Cluj Napoca, în restaurantele din mall-ul Platinia, care este situat pe Calea Moților, pe amplasamentul fostei fabrici de bere Ursus, și include un hotel de 5 stele. La acest hotel sunt coproprietari afaceristul Silică, fostul său socru Ioan Rus și fostul tenisman Ion Țiriac. Silică Pușcaș îl cazează și îndoapă aici pe Simion de câte ori vine la Cluj. Liderul AUR a petrecut aici Revelionul trecut. Acest stabiliment a fost frecventat și de fostul deputat pesedist Radu Cristescu, care a avut și el mai multe întâlniri cu liderul AUR. După cum se știe, Cristescu a fost vreme de un deceniu omul de casă al fostului președinte Traian Băsescu și al ex-ministresei Elena Udrea. În ultimii ani a ajuns în relații apropiate cu generalul Răzvan Ionescu, numit prim-adjunct al directorului SRI în 2017, devenit director interimar al Serviciului de doi ani, precum și cu longevivul și omnipotentul director al SPP, generalul Lucian Pahonțu, uns în funcție cu 20 de ani în urmă.

În cursul lunii mai 2025, după ce George Simion a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale reluate cu Nicușor Dan, deputatul Adrian Cozma a negociat cu liderul AUR să treacă cu toată filiala PNL Satu Mare în partidul său dacă devine președintele României și AUR va accede în guvernul ce va fi constituit, urmând să-i fie conferit în schimb portofoliul de ministru al Administrației și Internelor. Cozma a avut iar ghinion în condițiile în care Simion a pierdut Palatul Cotroceni. A doua zi după scrutinul final, Simion a venit cu cu amicul Pușcaș la Cluj, pentru a sărbători înfrângerea. Majoritatea presei a anunțat că Simion ar fi plecat să-și piardă urma la Viena. Nici vorbă. În realitate s-a încins o paranghelie într-un restaurant din mall-ul Platinia, care a durat de luni de la prânz până marți spre dimineață.

În văzul și auzul puilor Vulpii

La paranghelie, au fost prezenți candidatul perdant George Simion, gazda Vasile Pușcaș junior, fostul deputat Radu Cristescu, un medic de la Clinica de Boli Renale, un afacerist dubios din comuna Poieni județul Cluj și alte persoane. Deputatul Cozma nu a mai venit la paranghelie, plecând de luni dimineață la ședința PNL de la București. Din discuțiile purtate a reieșit că, în cazul unei victorii a AUR, Pușcaș junior aspira la portofoliul de ministru al Mediului, Cristescu râvnea să devină ministrul Energiei, iar medicul prezent pretindea un post de secretar de stat în Ministerul Sănătății. Trimis în judecată pentru fraude cu fonduri europene, afaceristul din Poieni visa să-și sporească exponential cifra de afaceri cu statul, după ce a devenit distribuitor aproape exclusiv de piatră comcasată pentru asfaltările finanțate de Consiliul Județean Cluj.

Despre întâlnirile și discuțiile de la Platinia pot fi obținute detalii de la serviciul privat de informații al miliardarului Ion Țiriac, care asigură protecția contrainformativă a hotelului. Serviciul este condus de aproape două decenii de chestorul Virgil Ardelean, poreclit Vulpea, anterior șef al serviciului secret al Ministerului Administrației și Internelor (doi și un sfert). Ardelean a fost milițian și colaborator al Securității în regimul comunist, precum și activist UTC și PCR.. Vulpea are vreo 40 de gealați în Cluj, dintre care i-am identificat pe cei mai importanți, foști milițieni și securiști (care mă obligă să le aplic tragerea de urechi și legea talionului, pentru că m-au urmărit și mă urmăresc și pe mine). Și are și două bârloguri în apropierea mall-ului Platinia (pe străzile George Coșbuc și Mihai Eminescu). Și propriul hotel pe malurile Șomeșului (Napoca). După cum se vede, nu mai scăpăm de milițieni și securiști si de mentalitățile lor.

Valer Marian