"Dar noi am furat mai puțin!"
Postat la: 14.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Când a devenit, oare, Ilie Bolojan virtuosul slujitor public interesat să oprească risipirea și jefuirea banului public? Când s-a transformat acest rege al ipocriziei monosprâncenate în cerberul firimiturilor din buget? Recent, oricum, pentru că acum aproape un an nu era așa.
Pe 24 august 2024, Ilie Bolojan era la finalul primului mandat de președinte al CJ Bihor și candidase și câștigase, în iunie 2024, al doilea mandat de șef de CJ. Tot Bihor. Pe 24 august 2024, deci acum mai puțin de un an, Ilie "Economisitorul" Bolojan anunța, triumfător, că a început procedurile de achiziție pentru 25 de microbuze școlare electrice, care ar fi urmat să coste peste 30 de milioane de lei. Asta înseamnă 1.200.000 de lei per microbuz, adică aproximativ 240.000 de euro.
În februarie 2025, CJ Bihor anunță, triumfalist, că a achiziționat cele 25 de microbuze școlare electrice la un cost de 22.825.000 de lei fără TVA, adică 27.161.750 de lei cu tot cu TVA. CJ-ul condus de Bolojan până în decembrie 2024 a achiziționat, așadar, în urma unei licitații lansate în timpul mandatului bolojanian, microbuze electrice școlare la prețul de 1.086.470 de lei bucata. Adică 217.294 de euro bucata. De la, ați ghicit, mai mult ca sigur, aceeași firmă penelistă, Aveuro International SRL.
Lingăii lui Bolojan din presa bihoreană (care înghit sute de mii de lei anual de la autorități publice municipale și județene) au ieșit repede cu explicații date de urmașul lui Bolojan la șefia CJ. Cică CJ Bihor a făcut, de fapt, o economie la achiziționarea microbuzelor, iar asta, probabil, doar datorită înțelepciunii mărețului lider aflat acum la guvern. Ce economie faci atunci când mânărești caietul de sarcini și plătești 217.000 de euro pentru un microbuz care costă, cu tot cu TVA, maxim 100.000 de euro?
Prăduiești 117.000 de euro pe bucată de microbuz, 2.925.000 de euro în total, și spui că ai făcut economii față de ăia care au prăduit 140-160.000 de euro/microbuz? În propoziția "Dar noi am furat mai puțin!", important e că ați furat, doamnelor și domnule fost președinte al CJ Bihor. Că mai mult sau mai puțin chiar nu mai contează.
Patrick Andre de Hillerin
