Campania strategică de distrugere a infrastructurii energetice rusești capătă o nouă dimensiune geopolitică. Informații recente, scoase la iveală de Financial Times (FT), care citează oficiali de rang înalt de la Kiev, indică o implicare directă a tehnologiei americane în ghidarea atacurilor aeriene care au îngenuncheat industria de rafinare a Moscovei și au provocat penurii masive pe piața internă rusă.

Eficiența rețelei de atac ucrainene nu se bazează doar pe producția internă de echipamente, ci și pe fluxul constant de date tactice furnizat de aliați pentru penetrarea apărării inamice. Serviciile secrete ale SUA au ajutat armata ucraineană la dirijarea dronelor de atac pe rutele optime și să evite astfel antiaeriana rusă.

„Ucraina deține acum avantajul tehnologic, ceea ce îi permite să producă mai multe drone cu rază lungă de acțiune și să crească astfel producția în masă a acestor arme", explică Stefan Meister, șef al programului Eurasia în cadrul Consiliului german de relații externe.

Efectele economice ale acestei campanii coordonate se resimt direct la pompe, unde producția a scăzut dramatic sub nivelul cererii zilnice din sezonul estival. Prăbușirea procesării petrolului a forțat autoritățile de la Kremlin să impună restricții dure în zeci de regiuni administrative. Blocajul sever a generat un val de nemulțumiri în rândul populației civile, pe fondul apariției unor stații de alimentare complet golite sau închise din cauza lipsei de stocuri.

Panica generată de riscul unui blocaj total în aprovizionare a împins conducerea regională să apeleze la măsuri de forță pentru menținerea ordinii publice. Disperarea cetățenilor care încearcă să își facă rezerve masive este acum controlată direct de trupele de securitate ale statului.

Oficialii din zonele afectate de penurie au fost obligați să decreteze stări de alertă maximă pentru a gestiona livrările deficitare. Structurile militarizate au primit ordin clar să supravegheze cozile formate la stațiile de alimentare și să blocheze achizițiile masive în recipiente neautorizate, de teama unei escaladări rapide a tensiunilor sociale.