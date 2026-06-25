Donald Trump reia criticile la adresa NATO în fața lui Mark Rutte: „Am fost lăsați baltă" în timpul războiului cu Iranul
Postat la: 25.06.2026 |
Preşedintele american Donald Trump a repetat marţi că ţările NATO au "lăsat baltă" Statele Unite în timpul războiului împotriva Iranului, în prezenţa şefului alianţei, Mark Rutte, pe care l-a primit la Casa Albă.
"Dacă ar fi fost altcineva în această poziţie (de secretar general al NATO, n.red.), nici nu am fi avut o întâlnire astăzi, ca să fiu sincer cu voi, pentru că am fost lăsaţi baltă", a spus preşedintele american, care a atacat apoi în mod special Spania, criticând totodată Italia, Regatul Unit, Germania şi Franţa.
Presiuni pe cheltuielile de apărare și limitele Europei
Atât oficiali americani, cât și europeni susțin că legăturile dintre Washington și NATO rămân solide. Totuși, Rutte trebuie să găsească un echilibru între promisiunile făcute lui Trump și dificultățile unor state membre de a-și crește bugetele de apărare, în contextul constrângerilor politice și fiscale interne. În mod realist, pentru țări precum Marea Britanie, Spania sau Cehia, spațiul de manevră este limitat în raport cu cerințele Washingtonului, relatează POLITICO.
Această situație alimentează neliniștea în rândul unor aliați, atât înaintea întâlnirii de la Washington, cât și a summitului din Turcia.
Tensiuni legate de Iran și criticile lui Trump
„Ar putea fi o întâlnire dificilă înaintea unor posibile negocieri dificile la Ankara", a declarat un oficial NATO sub protecția anonimatului. „Trump nu este mulțumit, iar pe termen scurt este posibil să nu existe prea multe soluții. Aliații au ajuns deja la 5% din PIB pentru apărare și nu mai sunt multe opțiuni noi", a adăugat acesta, menționând totodată creșterea investițiilor și achizițiile de armament american.
Trump rămâne deranjat de faptul că statele NATO nu au trimis rapid nave militare în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a blocat Strâmtoarea Hormuz în februarie. Luni, el a reluat criticile la adresa alianței.
„Ei spun: «Nu, am prefera să nu ajutăm»", a declarat Trump la Casa Albă, acuzând statele europene că nu au avut un rol suficient în conflict. „E un lucru prostesc de spus, pentru că și noi putem spune asta dacă vrem, și s-ar putea să o facem."
Relația Trump-Rutte și pregătirile pentru summit
Relația dintre Trump și Rutte s-a consolidat de la preluarea funcției de către acesta din urmă, la finalul anului 2024, iar echipele lor încearcă să păstreze această dinamică.
„Rutte testează evident terenul", a spus Joel Linnainmäki de la Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale. „Încearcă să se asigure că nu vor exista surprize din partea lui Trump la Ankara" și să anticipeze posibilele puncte sensibile de la summit.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a declarat că Trump are „o relație solidă" cu Rutte, dar a subliniat că președintele american rămâne ferm în privința cerinței ca statele NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.
Mesaje de unitate și investiții în apărare
În interiorul alianței, oficialii încearcă să transmită un mesaj de unitate și progres, în ciuda criticilor venite de la Washington.
„Avem, de fapt, o poveste destul de pozitivă despre transformarea NATO și despre implicarea crescută a Europei și Canadei", a declarat un diplomat NATO. „Criticile publice la adresa Europei, de tipul celor făcute de secretarul Apărării săptămâna trecută, ar fi contraproductive."
Discuțiile de la Casa Albă se vor concentra pe implementarea angajamentelor asumate la summitul NATO de la Haga, inclusiv creșterea investițiilor în apărare, extinderea producției militare și continuarea sprijinului pentru Ucraina.
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