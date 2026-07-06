Agenția Spațială Australiană investighează șase sfere căzute din spațiu pe o plajă din statul Queensland. Obiectele au fost declarate periculoase

Autoritățile australiene investighează descoperirea a șase sfere metalice misterioase pe o plajă din statul Queensland, despre care Agenția Spațială Australiană estimează că provin de la un vehicul de lansare spațială reintrat recent în atmosferă. Obiectele, considerate potențial periculoase, au fost izolate de echipe specializate, iar populația a fost avertizată să nu le atingă până la finalizarea investigațiilor.

Cele șase obiecte solide descoperite pe plaja Forrest, la nord de Townsville, erau considerate a fi resturi spațiale. ASA a declarat luni că acestea „par a fi recipiente sub presiune ale unui vehicul de lansare spațială".

Agenția a adăugat că lucrează cu autoritățile internaționale pentru a confirma oficial vehiculul de lansare, arată BBC.

Localnicii și turișii sfătuiți să nu atingă sferele

Departamentul de pompieri din Queensland a anunțat duminică că a rămas în vigoare o zonă de excludere de 50 de metri, îndemnând pe oricine găsește un obiect suspect în zonă să nu îl atingă.

Acesta a spus că localnicii care găsesc astfel de sfere ar trebui să se îndepărteze imediat și să apeleze serviciile de urgență.

Au existat unele speculații online conform cărora sferele ar fi fost rezervoare de propulsor pentru nave spațiale și, prin urmare, ar fi putut conține cantități reziduale dintr-o substanță extrem de inflamabilă sau reactivă.

Se pare că echipe în costume de protecție au fost văzute plasând sferele în butoaie sub paza poliției, de îngrijorarea că ar putea conține substanțe periculoase persistă.

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Proprietara restaurantului Forrest Beach Takeaway, Lisa Scobie, a declarat că comunitatea locală era curioasă să afle originea lor.

„E foarte liniște, nu se întâmplă mare lucru aici. Așa că multă activitate suplimentară... asta a creat cu siguranță puțină agitație", a declarat ea pentru postul public de televiziune ABC.

Conform ultimei declarații a ASA, „locația și caracteristicile obiectelor sunt în concordanță cu resturile unui corp de rachetă străin care a reintrat recent în atmosferă de pe orbită".

Nu este prima dată când astfel de obiecte misterioase au fost observate pe coasta Australiei.

În 2023, India a confirmat că o cupolă metalică gigantică, eșuată pe o plajă din vestul Australiei, lângă Perth, provenea de la una dintre rachetele sale.

Purtătorul de cuvânt al agenției spațiale indiene a declarat ulterior pentru BBC că sursa provenea de la unul dintre vehiculele sale de lansare a sateliților polari (PSLV).

Un obiect sferic similar cu cele descoperite în acest weekend a fost găsit și pe o pajiște îndepărtată din Namibia, în sudul Africii, în 2011.

Experții de la acea vreme au declarat că, cel mai probabil, era vorba de un rezervor de combustibil sau de un rezervor ce conținea hidrazină - un propulsor foarte volatil - provenind de la o rachetă fără echipaj uman.