„Îmi place inflația”. Trump provoacă stupoare în SUA după ce prețurile au atins maximul ultimilor trei ani

Președintele american Donald Trump șochează din nou prin declarațiile făcute după publicarea datelor privind creșterea inflației în Statele Unite, afirmând că „iubește” evoluția recentă a prețurilor.

Rata anuală a inflației a ajuns la 4,2% în luna mai, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, potrivit datelor oficiale, potrivit postului CNBC, citat de News.ro.

Chestionat dacă este îngrijorat de această evoluție, liderul de la Casa Albă a răspuns negativ și a calificat cifrele drept „excelente”.

„Nu, îmi place. Cifrele au fost excelente. Știți ce îmi place cu adevărat? Îmi place inflația”, a declarat Donald Trump.

Promisiuni privind scăderea prețurilor

Președintele american a susținut că nivelul inflației va scădea rapid după încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran.

„Va cădea ca o piatră”, a promis Trump.

Trump a făcut comentarii și în privința tranzitului petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, susținând că SUA ar fi facilitat în secret transportul unor cantități importante de petrol, fapt care ar explica stabilizarea prețurilor în jurul valorii de 85 de dolari pe baril.

Reacții și clarificări

Afirmațiile președintelui au fost parțial nuanțate ulterior de secretarul Energiei, Chris Wright, care a precizat că nu are informații despre astfel de operațiuni, dar a confirmat că armata americană a sprijinit tranzitul unor petroliere în zonă.

Datele oficiale arată că inflația lunară a crescut cu 0,5% în mai față de luna precedentă, în timp ce inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a ajuns la 2,9% anual.

Critici din partea opoziției

Afirmațiile lui Trump au fost rapid criticate de lideri democrați, care au subliniat impactul negativ al creșterii prețurilor asupra populației.

Potrivit acestora, mesajul președintelui ignoră dificultățile economice ale americanilor, în contextul în care inflația și costul vieții rămân teme centrale în dezbaterea publică și în perspectiva alegerilor din toamnă.