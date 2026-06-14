Negocieri aproape rupte pe axa Iran - SUA! Teheranul amenință Statele Unite: „Este inutil să vorbim!”

Principalul negociator iranian a acuzat duminică SUA că nu îşi respectă angajamentele, în urma atacurilor israeliene asupra sudului Beirutului, care, în opinia sa, riscă să compromită negocierile între Teheran şi Washington, potrivit AFP, conform Agerpres. De asemenea, un înalt responsabil al Statului Major al armatei iraniene a avertizat duminică că loviturile israeliene efectuate mai devreme asupra periferiei sudice a Beirutului nu vor rămâne "nepedepsite", relatează AFP.

Ce acuză Iranul

"Agresiunea" israeliană împotriva suburbiilor sudice ale capitalei libaneze "demonstrează o dată în plus că SUA fie nu au voinţa de a-şi respecta angajamentele, fie nu au capacitatea de a o face", a deplâns Mohammad Bagher Ghalibaf, în contextul în care Iranul condiţionează orice acord cu Statele Unite de un armistiţiu complet, inclusiv în Liban.

"Dacă nu aveţi nici voinţa, nici capacitatea de a vă respecta angajamentele, este inutil să vorbim despre continuarea pe această cale", a adăugat pe platforma X influentul preşedinte al parlamentului iranian, referindu-se la negocierile în curs.

Amenințările Teheranului

"Nu e nicio îndoială că aceste crime nu vor rămâne nepedepsite", a declarat generalul Mohammad-Jafar Assadi, vice-responsabil al comandamentului interarme iranian, citat de agenţia Defa Presse, specializată în probleme militare, declaraţie preluată şi de alte media iraniene.

Context

După lovituri precedente israeliene asupra acestui sector al capitalei libaneze duminica trecută, Iranul lansase rachete asupra Israelului, atrăgându-şi o ripostă israeliană, înainte ca cele două părţi să-şi înceteze ostilităţile la apelul lui Donald Trump.

Portavionul francez Charles-de- Gaulle, prepoziţionat de la jumătatea lunii mai în largul Peninsulei Arabice, "rămâne în zonă până la noi ordine", a indicat duminică pentru AFP Statul Major al armatei franceze, în timp ce Washingtonul susţine că se apropie de un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului în Orientul Mijlociu, relatează AFP.

Potrivit unor informaţii de presă apărute sâmbătă, portavionul ar fi urmat să se îndrepte în zilele următoare spre Toulon (sudul Franţei) petntru o perioadă de reparaţii, care urmau să înceapă în luna iulie.

"Charles-de-Gaulle rămâne în zonă până la noi ordine, nicio decizie nefiind luată pentru moment despre o întoarcere" în ţară, a afirmat purtătorul de cuvânt al Statului Major al armatei, Guillaume Vernet.

"Termenele tehnice sunt elemente luate în calcul, dar nu sunt singurele integrate în planificarea operaţională", a adăugat el, amintind că "Franţa rămâne implicată în special în menţinerea libertăţii de navigaţie".

Portavionul şi escorta sa sosiseră la jumătatea lunii mai în regiunea Golfului Persic, unde s-au prepoziţionat în caz de declanşare a unei misiuni "neutre" destinată să permită restabilirea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz, indicase atunci ministrul delegat al armatei, Alice Rufo.

Franţa şi Regatul Unit, aflate în fruntea unei coaliţii maritime de 40 de ţări nebeligerante, propun o misiune multinaţională pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, atunci când Iranul şi SUA vor accepta să-şi ridice blocadele respective, şi în coordonare cu cele două ţări.

Blocarea acestei rute maritime strategice afectează exportul hidrocarburilor din Golf şi face să le crească preţul, cu impact asupra economiei mondiale.

Preşedintele american Donald Trump afirmase că SUA vor semna duminică un acord cu Iranul pentru a pune capăt războiului în Orientul Mijlociu şi prevăzând în special redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz.

La rândul său, Teheranul a apreciat duminică după-amiază "inutil să continue" convorbirile cu SUA "dacă" angajamentele nu sunt respectate de acestea după săptămâni de discuţii.