O româncă a torturat timp de o lună o rusoaică, din gelozie. I-a tăiat părul cu satârul și a bătut-o, filmând umilințele

Societatea greacă este șocată de informațiile difuzate de Poliție și de mass-media, conform cărora o femeie originară din România a comis, timp de o lună, acte de tortură asupra unei alte femei. Autoarea agresiunilor are 42 de ani, iar victima este o rusoaică în vârstă de 55 de ani, anunță publicația In (Grecia) la data de 6 iulie 2026.

Conform acestei surse, ancheta Poliției a început la data de 1 iulie 2026, când autoarea agresiunilor a reclamat că i s-a furat telefonul mobil. Poliția a găsit telefonul, dar a găsit în telefon și niște înregistrări video care arătau cum este torturată o altă femeie. Inițial, polițiștii nu știau cine este victima și nici dacă aceasta este încă vie sau a murit din cauza chinurilor. Polițiștii au găsit-o pe victimă în viață, în dimineața de 3 iulie, prezentând pe corp urme de violență gravă și aproape fără niciun fir de păr în cap. Cel puțin 11 înregistrări video ale unor bătăi au fost găsite în telefonul mobil al femeii în vârstă de 42 de ani. Într-una dintre ele, se vede cum posesoarea telefonului o lovește pe femeia de 55 de ani cu o bâtă, până când aceasta este grav rănită.

Pe parcursul mai multor ore, femeia din Rusia a fost supusă unor umilințe și agresiuni fizice severe, fiind lovită în mod repetat peste față și corp. La un moment dat, agresoarea a pus mâna pe un satâr de bucătărie și, amenințând-o cu moartea pe rusoaică, i-a tăiat victimei părul într-un mod brutal, cu satârul, provocându-i și răni superficiale la nivelul scalpului și al gâtului. Scenele de tortură psihologică și fizică ar fi fost menite, conform anchetatorilor, să o intimideze definitiv pe femeia sechestrată. Femeia de 55 de ani ar fi fost astfel torturată în timp ce, despre ea, se știa că locuiește în casa femeii de 42 de ani și a partenerului acesteia, în vârstă de 61 de ani. Una dintre ipotezele anchetatorilor este că femeia agresoare a torturat-o pe rusoaică din cauza geloziei, bănuind-o că avea o relație cu partenerul ei.