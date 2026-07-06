Sorin Grindeanu: "Nicușor Dan a fost echilibrat în toată această perioadă. Ilie Bolojan e ca un negustor de praf"

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că președintele Nicușor Dan „a fost echilibrat în toată această perioadă". Sorin Grindeanu a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, despre care a afirmat între altele că e „ca un negustor de praf".

„Eu și PSD n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Ddan, iar eu personal în toată istoria am fost adversari, în afară de turul 2 anul trecut când eu l-am votat, sunt convins că mulți colegi au făcut acest lucru în finala cu Simion. De aici până la a spune că există colaborări e o mare prostie", a susținut Sorin Grindeanu. „Dar Nicușor Dan, spre deosebire de Ilie Bolojan, a fost echilibrat în toată această perioadă", a mai afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a susținut că „Ilie Bolojan nu a înțeles că e prim-ministru cu voturile PSD. (...) Ca să fii premierul unei coaliții trebuie să te caracterizeze și altceva în afară de încrâncenare, trebuie să fii dispus la dialog. (...) Ilie Bolojan nu a înțeles și a mers ca și cum PNL a câștigat alegerile". „Mi se pare mult fake în imaginea publică (a lui Ilie Bolojan, n.red.)", a declarat Sorin Grindeanu.

„Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam ăsta-i Ilie Bolojan... Sau dă faliment. Cam asta-i Ilie Bolojan care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție", a afirmat liderul PSD. Grindeanu a aformat, de asemenea, că „Siegfried Mureșan e un Bolojan mai mic".