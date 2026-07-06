Ucraina a lovit și incendiat rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia

Ucraina a lovit luni, 6 iulie, rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia, situată la circa 2.500 de km de frontieră, a afirmat cartierul general de la Kiev.

Atacul a provocat un incendiu, iar amploarea distrugerilor este încă în curs de evaluare, arată armata ucraineană într-un comunicat pe Telegram.

Obiectivul este în adâncimea teritoriului rus, în vestul Siberiei, aproape de granița Rusiei cu Kazahstanul, fiind printre cele mai îndepărtate atinse până acum de Ucraina.

Guvernatorul regiunii Omsk, Vitali Hoțenko, anunțase tot pe Telegram că mai multe drone ucrainene au ajuns în 'centrul industrial din nordul Omskului'. Nici el nu a precizat consecințele atacului, afirmând doar că serviciile de urgență acționează pentru 'lichidarea' urmărilor.

Uriașa rafinărie a companiei Gazpromneft este situată în zona menționată de guvernator, la periferia orașului.