Inteligența artificială devine o nouă miză de securitate la summitul NATO de la Ankara

Pe agenda summitului NATO din 7-8 iulie, de la Ankara, războiul din Ucraina și cheltuielile pentru apărare vor domina discuțiile. În culise însă, o altă temă capătă o importanță tot mai mare: accesul aliaților la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială.

Administrația președintelui american Donald Trump intră în reuniunea liderilor NATO având un avantaj strategic major. Statele Unite dețin cele mai performante modele de inteligență artificială din lume și pot decide ce state partenere vor avea acces la aceste tehnologii.

În ultimele luni, companii precum Anthropic și OpenAI au lansat noi generații de modele AI capabile să identifice și să exploateze vulnerabilități informatice la un nivel comparabil sau chiar superior experților umani. Aceste sisteme pot consolida apărarea cibernetică, dar pot fi folosite și pentru desfășurarea unor atacuri informatice mult mai sofisticate, scrie politico.com.

„Inteligența artificială schimbă fundamental peisajul amenințărilor, iar NATO trebuie să se adapteze acestei realități", afirmă Helen Popp, ambasador al Estoniei pentru politica de securitate cibernetică. Potrivit acesteia, fiecare instrument pe care inteligența artificială îl oferă adversarilor poate fi folosit și de statele aliate, diferența fiind cine reușește să îl utilizeze primul și mai eficient.

Din motive de securitate națională, Washingtonul a impus restricții severe privind utilizarea celor mai avansate modele dezvoltate de companiile americane. Autoritățile se tem că acestea ar putea fi folosite pentru operațiuni cibernetice ofensive sau pentru dezvoltarea unor capabilități militare de către state ostile.

Mai multe agenții americane, inclusiv Agenția Națională de Securitate (NSA) și Agenția pentru Securitate Cibernetică și Protecția Infrastructurii (CISA), testează deja modelul Claude Mythos, dezvoltat de Anthropic, pentru evaluarea aplicațiilor sale în domeniul spionajului digital și al apărării cibernetice.

Numeroși aliați europeni, inclusiv Germania, au solicitat acces la această tehnologie imediat după lansarea ei, în luna aprilie. Inițial însă, doar câteva state, printre care Regatul Unit, au fost incluse în programul de testare.

La începutul acestei luni, Anthropic a extins colaborarea către aproximativ 150 de organizații din 15 țări, inclusiv din Uniunea Europeană.

Administrația Trump a intervenit în repetate rânduri pentru a limita răspândirea acestor tehnologii.

La începutul lunii iunie, Casa Albă a introdus restricții privind exportul celor mai performante modele AI dezvoltate de Anthropic, interzicând accesul cetățenilor străini. Măsura a fost retrasă ulterior, după consultări cu partenerii internaționali.

În paralel, administrația americană a limitat și distribuirea celui mai nou model OpenAI, autorizând accesul doar unui grup restrâns de companii din Statele Unite.

Aceste decizii au provocat nemulțumiri în rândul aliaților europeni, care consideră că accesul limitat la tehnologiile americane ar putea afecta capacitatea comună de apărare împotriva amenințărilor cibernetice.

În acest context, reprezentanți ai alianței de informații Five Eyes au avertizat recent că statele occidentale trebuie să accelereze investițiile în protecția împotriva atacurilor informatice bazate pe inteligență artificială.

Deși nu figurează printre principalele teme ale reuniunii NATO, inteligența artificială va fi discutată în cadrul sesiunii dedicate „tehnologiilor emergente și disruptive".

Alianța afirmă că lucrează împreună cu industria, mediul academic și sectorul privat pentru dezvoltarea și integrarea noilor tehnologii, astfel încât să își păstreze avantajul tehnologic.

Potrivit unor oficiali citați de presa americană, declarația finală a summitului va include referiri la securitatea cibernetică, inteligența artificială și noile tehnologii, însă într-o formă generală, fără angajamente concrete.

Un reprezentant al Casei Albe a declarat că administrația Trump continuă să colaboreze cu aliații pentru consolidarea securității colective, fără a compromite protejarea tehnologiilor de ultimă generație dezvoltate în Statele Unite.

În același timp, fostul responsabil NATO pentru politica de securitate cibernetică, Heli Tiirmaa-Klaar, estimează că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale.

„În mod normal, liderii evită să adopte poziții comune asupra unor subiecte asupra cărora nu există încă un consens suficient. Este foarte probabil ca aceste conversații să continue în întâlnirile informale", explică ea.

Conflictul din Ucraina a accelerat integrarea inteligenței artificiale în domeniul militar și a demonstrat rolul decisiv al tehnologiilor autonome pe câmpul de luptă.

Laura Galante, expertă în cadrul Centrului de Analiză a Politicilor Europene, afirmă că experiența Ucrainei oferă un model pentru modul în care războaiele viitorului vor combina inteligența artificială, analiza datelor și sistemele fără pilot.

„În multe privințe, Ucraina reprezintă un model pentru modul în care poate fi purtat un război într-o eră dominată de inteligența artificială", spune ea.

Pe fondul atacurilor hibride atribuite Rusiei asupra infrastructurii din Europa de Est, statele membre NATO s-au angajat anul trecut să aloce până la 1,5% din produsul intern brut pentru protejarea infrastructurii critice, inclusiv împotriva atacurilor cibernetice.

Departamentul de Stat al SUA consideră că această investiție este esențială pentru viitorul Alianței.

„O alianță modernă și capabilă are nevoie de rețele de comunicații sigure. Fiecare aliat trebuie să investească în instrumente moderne de securitate cibernetică și să adopte cele mai avansate tehnologii de inteligență artificială", se arată într-un punct de vedere transmis de Departamentul de Stat al SUA.