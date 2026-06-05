"Ar fi mai bine să punem capăt războiului": Putin spune că propunerile lui Trump pot aduce pacea, dar cere Ucrainei să accepte compromisuri
Postat la: 05.06.2026 |
Preşedintele Vladimir Putin şi-a menţinut joi poziţia dură privind războiul din Ucraina şi a afirmat că trupele sale avansează pe câmpul de luptă în fiecare zi, dar a spus, de asemenea, că propunerile de pace ale preşedintelui american Donald Trump ar putea pune capăt luptelor, cu o condiţie: dacă Kievul ar fi dispus să facă compromisuri, relatează Reuters, conform news.ro.
Liderul rus a făcut aceste declaraţii în faţa jurnaliştilor străini, cu care a stat de vorbă în marja forumului economic anual de la Sankt Petersburg. În acest timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Putin în care a propus ca cei doi lideri să se întâlnească pentru a conveni asupra încetării războiului, avertizând că, în caz contrar, Kievul este gata să lupte în continuare.
Purtătorul de cuvânt al lui Putin a declarat că liderul Kremlinului aflase despre mesaj, dar nu avusese încă ocazia să se familiarizeze în detaliu cu conţinutul acestuia.
Putin: Rusia continuă ofensiva
Vorbind în cel de-al cincilea an al celui mai sângeros război terestru din Europa de la al Doilea Război Mondial, un conflict pe care Rusia - una dintre cele mai mari superputeri militare ale lumii - credea că îl va câştiga rapid, Putin a spus că forţele umane, resursele industriale şi voinţa sunt de partea Rusiei. Armata sa a alungat "recent" forţele ucrainene de pe un teritoriu de aproape 2.500 de km pătraţi, a spus el, deşi a recunoscut că Moscova a trebuit şi va trebui să-şi îmbunătăţească apărarea aeriană pentru a face faţă ameninţării crescânde reprezentate de dronele ucrainene.
Unii analişti militari occidentali şi ucraineni spun însă că avansul Rusiei a încetinit semnificativ şi susţin că Rusia este încă departe de a-şi atinge obiectivele militare declarate.
Putin a adoptat totuşi o atitudine optimistă.
"Ofensiva se desfăşoară zilnic. În prezent, Federaţia Rusă a preluat controlul deplin asupra Republicii Populare Lugansk - 100%. De asemenea, Rusia a adus sub controlul său peste 85% din teritoriul Republicii Populare Doneţk. (Şi) 80% din teritoriul regiunii Zaporojie", a spus el, referindu-se la trei dintre cele patru regiuni din Ucraina pe care Moscova le-a revendicat ca fiind ale sale în 2022, într-o mişcare pe care Kievul şi majoritatea ţărilor occidentale au respins-o ca fiind o acaparare ilegală de teritoriu.
Condiţia Moscovei pentru încheierea războiului
"Fireşte, în aceste circumstanţe, partea ucraineană ar dori ca noi să oprim avansul. Dar, în loc să oprim asta, ar fi mai bine să punem capăt războiului cu totul, acceptând compromisurile care au fost discutate la Anchorage", a spus el, referindu-se la summitul pe care l-a avut în Alaska cu Trump în august anul trecut.
Aceasta a părut să fie o referire la cererea Moscovei ca Ucraina să predea restul regiunii sale estice Donbas - care include două dintre cele patru regiuni în întregime - lucru despre care Zelenski a spus că ar afecta soarta a sute de mii de oameni şi ar lăsa ceea ce a mai rămas din Ucraina periculos de vulnerabil la noi atacuri ruseşti.
Putin a spus că Kievul va trebui să facă totuşi compromisuri şi a afirmat că, deşi înţelege că Trump este ocupat cu războiul din Iran pentru moment, poate că Uniunea Europeană - pe care Moscova o critică frecvent - ar putea să-şi folosească influenţa pentru a convinge Kievul.
Zelenski a precizat însă în scrisoarea deschisă că Putin este cel care trebuie să ia decizia de a pune capăt războiului, afirmând că, în opinia sa, ruşii s-au săturat de atacurile cu rachete şi drone ucrainene, de inflaţie şi de penuria de combustibil şi sunt pregătiţi pentru pace. Viitorul lui Putin ar putea fi în joc, a avertizat liderul ucrainean, dacă nu va lua decizia corectă.
Putin: Suntem pregătiţi pentru un acord
Putin le-a spus jurnaliştilor că i-a subliniat lui Trump anul trecut că este pregătit să pună capăt războiului prin diplomaţie şi să respecte compromisuri nespecificate.
"Suntem cu siguranţă pregătiţi şi dispuşi să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace paşnice. Mai precis, pe baza discuţiilor pe care le-am purtat în timpul întâlnirii noastre cu preşedintele Trump la Anchorage. Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage. Şi partea ucraineană trebuie să fie de acord cu aceste compromisuri. Atunci conflictul se va încheia rapid în mod natural", a spus Putin.
"În ceea ce priveşte ce ne-am putea spune unul altuia dacă am ajunge la sfârşitul conflictului, cel puţin am putea - şi chiar ar trebui - să spunem: «Slavă Domnului că s-a terminat totul»", a adăugat el.
Liderul Kremlinului s-a angajat, de asemenea, într-o serie de ameninţări. El a spus că Rusia nu a folosit încă racheta hipersonică Oreşnik împotriva Ucrainei în condiţii reale de luptă, ci a testat-o doar pentru a observa rezultatele, în vederea luării unor decizii privind utilizarea sa viitoare la scară largă, inclusiv împotriva ţintelor urbane.
Oreşnik, pe care Rusia a lansat-o pentru prima dată împotriva Ucrainei în 2024, este o rachetă cu capacitate nucleară, cu o rază de acţiune de peste 5.000 km. Putin a afirmat anterior că aceasta este imposibil de interceptat, deşi experţii occidentali pun la îndoială această afirmaţie.
Vladimir Putin își încheie răspunsul despre scrisoarea lui Zelenski cu un mesaj pentru trupele ruse: „Nu avem nevoie de autorul acestei scrisori - nu de iubitorul genului epistolar, ci de mesajul adresat luptătorilor noștri de pe linia de contact și de luptă. Aș dori să mă adresez celor cărora le vorbesc: tovarăși soldați și marinari, tovarăși gradați și maiștri militari, tovarăși ofițeri, amirali și generali - întreaga țară se uită la voi, întreaga țară este mândră de voi și își pune speranța în voi. Lucrați, fraților."
Întrebări despre viitorul politic al lui Putin
Putin, aflat la putere fie ca preşedinte, fie ca prim-ministru din 1999, a evitat o întrebare a agenţiei Reuters cu privire la propriul său viitor politic după încheierea actualului său mandat în 2030, spunând că sănătatea sa se află în mâinile lui Dumnezeu. Constituţia îi permite să candideze din nou în 2030 şi să exercite un nou mandat până în 2036 dacă va câştiga, dar el a spus că este prea devreme să se gândească la asta. "Ţara se confruntă cu o mulţime de probleme urgente şi de amploare", a spus el.
"Acestea trebuie rezolvate fără a ne gândi la ele, ci gândindu-ne la viitorul Rusiei", a punctat Putin.
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