Șah mat politic - Ciprian Ciucu iese din cursa internă după dosarul de la DNA: "PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor"

Actualul prim-vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, recent pus sub control judiciar într-un dosar cu acuzații de luare de mită, a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat la Congresul extraordinar de duminică, 21 iunie.

„Partidul Național Liberal va avea mâine un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung. Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepreședinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepreședinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei", a scris Ciucu sâmbătă, 20 iunie, pe Facebook.

Primarul Capitalei a adăugat că este convins că decizia sa este corectă față de colegii săi.

„Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru că urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea ce mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupta pentru România!", a adăugat Ciucu.

Ciucu a mai anunțat că se va dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor.

„Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct, iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul online și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea! Sus inima colegi liberali, sus inima România!", a încheiat edilul.

Ciprian Ciucu este urmărit penal de DNA. Liderul PNL a fost audiat, joi, timp de trei ore de către procurorii anticorupție.

Edilul Capitalei a fost citat ca suspect pentru posibile fapte de corupție petrecute pe vremea când era primar la sectorul 6. DNA a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe numele său, pe o perioadă de 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

După ce a ieșit de la audieri, el a declarat că este nevinovat, că își va demonstra nevinovăția și că treaba lui acum este să se concentreze să își ducă mandatul de primar al Capitalei la bun sfârșit, chiar dacă, "în următorii doi-trei ani voi avea de coadă această tinichea".

Ciprian Ciucu a spus că va colabora cu organele judiciare. Vineri, a contestat, în instanță, controlul judiciar impus de DNA. Contestația se va judeca pe data de 24 iunie.