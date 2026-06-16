Manevră de senzție la Kremlin: Putin convoacă alegeri anticipate
Postat la: 16.06.2026 |
Preşedintele rus Vladimir Putin a convocat marţi alegeri legislative pe 20 septembrie în contextul scăderii continue a popularităţii sale şi a partidului Kremlinului, Rusia Unită, potrivit tuturor sondajelor, transmite EFE.
Vladimir Putin, care a fost reales în 2024 pentru un nou mandat de şase ani în fruntea Rusiei, a semnat marţi un decret prin care se convoacă alegeri legislative în toamna acestui an, conform portalului de informaţii juridice al statului rus.
Intenţia de vot pentru partidul prezidenţial Rusia Unită a scăzut în ultimele luni sub 30% şi se apropie de cel mai scăzut nivel istoric, 26,4%, înregistrat în august 2021.
Principalele motive sunt faptul că populaţia s-a săturat de război şi de atacurile cu drone, scăderea nivelului de trai din cauza scumpirii coşului zilnic de cumpărături şi, mai ales, întreruperile în furnizarea internetului.
Majoritatea ruşilor leagă acest ultim aspect, precum şi interdicţiile privind accesarea reţelelor sociale, de deputaţii partidului de guvernământ din Duma de Stat (Camera Deputaţilor).
Între timp, partidul Oameni Noi (un proiect politic de centru-dreapta lansat în 2020, creat cu sprijinul tacit al Kremlinului) a crescut în sondaje opunându-se deschis acestor măsuri, pe care preşedintele Putin le-a justificat invocând caracterul prioritar al siguranţei cetăţenilor, deşi experţii consideră că eficacitatea dronelor ucrainene nu este legată în niciun fel de utilizarea internetului de către cetăţeni.
Din acest motiv, potrivit presei, Rusia Unită nu şi-a anunţat deocamdată programul electoral, care depinde direct de situaţia de pe front, de indicatorii economici şi de controlul internetului.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat în această săptămână un mesaj în care situa intenţia de vot pentru Rusia Unită la 22%, în contextul în care acest partid a obţinut aproape 50% din voturi la cele mai recente alegeri legislative, desfăşurate în 2021.
Partidul Rusia Unită foloseşte de obicei pe scară largă resursele administrative ale statului şi obţine sprijin din partea milioanelor de angajaţi publici, a lucrătorilor din industria militară şi a soldaţilor.
Indiferent de context, analiştii şi presa independentă consideră că partidului Kremlinului îi este aproape imposibil să obţină o majoritate constituţională în aceste alegeri, cu excepţia cazului în care autorităţile vor manipula rezultatele.
Partidul Rusia Unită beneficiază în mod tradiţional de o participare scăzută, în special în marile oraşe, din cauza refuzului multor ruşi liberali, care au o atitudine critică faţă de preşedintele Putin, de a merge la urne.
Pentru a contracara această tendinţă, autorităţile ruse au lansat o campanie de persecuţie împotriva singurului partid de opoziţie legal din Rusia, Iabloko, mulţi dintre activiştii săi fiind închişi, arestaţi sau etichetaţi drept agenţi străini sau extremişti, ceea ce îi împiedică să participe la alegeri.
Iabloko, formaţiune care are reprezentare în Dumă, este singurul partid din Rusia care se opune public, din 2022, campaniei militare din Ucraina, mai mulţi dintre veteranii săi fiind incluşi pe listele electorale ale Rusiei Unite.
Companiile de sondare a opinii publice au modificat metoda prin care realizează chestionarele pentru a ascunde prăbuşirea preşedintelui Putin şi a partidului Rusia Unită în sondaje, ceea ce nu a împiedicat scăderea în continuare a susţinerii lor în rândul ruşilor, de aceea uneori au renunţat să mai publice rezultatele acestor sondaje.
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