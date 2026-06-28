Israelul, decizie istorică care va tensiona serios relațiile cu Turcia: Recunosc genocidul armean

Guvernul israelian a aprobat în unanimitate, duminică, o recunoaştere a genocidului armean, o calificare respinsă de Ankara, în contextul unor tensiuni puternice cu Turcia, relatează AFP.

"O decizie istorică: Guvernul israelian a aprobat în unanimitate propunerea ministrului Gideon Saar de recunoaştere a genocidului armean", a anunţat într-un comunicat Ministerul israelian de Externe.

Această măsură este necesar să fie aprobată de către Parlament pentru a intra în vigoare.

Guverne israeliene succesive au evitat, până acum, să recunoască în mod oficial genocidul armean, cu scopul de a-şi păstra relaţiile cu Turcia, odinioară unul dintre cei mai apropiaţi parteneri strategici ai Israelului în Orientul Mijlociu.

"Nu este niciodată prea târziu să faci ceea ce este deept (...). Aceasta este totodată o datorie morală şi o datorie istorică", a justificat Saar.

"Genocidul armean rămâne în prezent obiectul unei campanii instituţionalizate de negare şi de minimalizare, care include o rescriere manipulatoare a istoriei, dusă în principal de către Guvernul turc", a acuzat el.

Turcia - care acuză cu regularitate Israelul de faptul că comite un genocid în Fâşia Gaza, o acuzaţie pe care acesta o refuză - respinge în mod categoric această calificare a unor masacre ale armenilor în timpul Imperiului Otoman, în timpul Primului Război Mondial.

Acest genocid este recuoscut însă de către guvernele şi parlamentele mai multor ţări, nclusiv ale Statelor Unite, Franţei şi Germaniei.

Numărul armenilor ucişi atunci este estimat între 600.000 şi 1,5 milioane.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a impus drept unul dintre cei mai virulenţi critici ai Războiului din Fâşia Gaza, declanşat de Israel ca represalii faţă de un atac al mişcării islamiste palestineinee Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

El i-a comparat în mai multe rânduri pe unii lideri israelieni cu oficiali nazişti.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ripostat cu regularitate acestor atacuri ale preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a catalogat drept un "dictator antisemit care comite un genocid împotriva kurzilor".

Turcia şi-a suspendat grosul relaţiilor comerciale cu Israelul şi a devenit unul dintre cei mai importanţisusţinători diplomatici ai Hamas.

"Nu este vorba despre un act de represalii ale ostilităţii deschise, ale unei retorici teribile şi ale unor acte ostile ale Turciei sub conducerea lui Erdogan împotriva Israelului", a declarat Saar referindu-se la aceasră recunoaştere a genocidului armean.

"Faptul că Turcia promovează minciuni despre Israel nu-i dă o imunitate la adevărurile istorice", a apreciat el.

Relaţiile Israelului cu Armenia s-au degradat, la rândul lor, după ce ministerul armean de Externe a anunţat în iunie 2024 recunoaşterea Palestinei ca stat.