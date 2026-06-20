Serviciile de informații americane avertizează că Israelul ar putea compromite noul acord de pace dintre SUA și Iran
Postat la: 20.06.2026 |
Serviciile de informații ale Statelor Unite au avertizat administrația președintelui Donald Trump că premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea întreprinde acțiuni care să afecteze eforturile Washingtonului de a construi un acord de pace durabil cu Iranul.
Potrivit unor actuali și foști oficiali americani, citați de The Washington Post, presiunile politice interne cu care se confruntă Netanyahu îl pot determina să continue operațiunile militare ale Israelului în Liban, în pofida eforturilor diplomatice susținute de Casa Albă.
Temeri privind reluarea escaladării în Liban
Surse din administrația americană afirmă că rapoartele de informații indică intenția Israelului de a continua acțiunile militare împotriva Hezbollah, gruparea susținută de Iran și activă în Liban.
Potrivit evaluărilor americane, o asemenea strategie riscă să submineze unul dintre elementele esențiale ale acordului recent de încetare a ostilităților în Liban și să afecteze procesul diplomatic aflat în desfășurare între Washington și Teheran.
Avertismentele vin pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile între guvernul israelian și administrația Trump. În ultimele săptămâni, oficiali americani au cerut public Israelului să evite operațiuni militare care ar putea compromite acordul negociat de Washington.
Cu toate acestea, pe 19 iunie, forțele israeliene au lansat atacuri aeriene în sudul Libanului, după ce un atac cu dronă atribuit Hezbollah a provocat moartea a patru militari israelieni.
O provocare politică pentru Netanyahu
Analiștii consideră că extinderea campaniei militare din Liban ar putea avea consecințe politice semnificative pentru premierul israelian.
Pe de o parte, o astfel de decizie ar putea pune în pericol înțelegerea dintre Statele Unite și Iran. Pe de altă parte, ea riscă să tensioneze relațiile dintre Netanyahu și Donald Trump, într-un moment în care Washingtonul încearcă să stabilizeze situația din Orientul Mijlociu.
În timpul unei conferințe de presă susținute în Franța, unde a fost anunțat un memorandum de înțelegere între SUA și Iran, Trump a declarat că are „o mică divergență de opinie privind Libanul" cu liderul israelian.
Președintele american a sugerat că reacțiile militare ale Israelului ar trebui să fie mai proporționale și a criticat ceea ce a descris drept tendința de a răspunde excesiv la prezența membrilor Hezbollah în anumite zone.
Calcul electoral înaintea alegerilor
Potrivit noului raport al serviciilor de informații americane, viitorul politic al lui Netanyahu înaintea alegerilor naționale programate în această toamnă ar putea depinde de capacitatea sa de a demonstra alegătorilor că menține o poziție fermă față de Hezbollah.
Documentul arată, de asemenea, că autoritățile israeliene privesc cu scepticism anumite prevederi ale acordului promovat de administrația Trump.
Actuali și foști oficiali americani consideră că Israelul se teme că noua abordare diplomatică ar putea reduce presiunea asupra Iranului și ar putea limita libertatea de acțiune a armatei israeliene împotriva Hezbollah.
Un oficial american a precizat că, în evaluările israeliene, orice retragere a trupelor din Liban sau încetare a operațiunilor militare ar putea fi percepută intern ca o înfrângere politică pentru Netanyahu.
Washingtonul susține că acordul nu limitează dreptul la autoapărare
Reprezentanții administrației Trump resping aceste preocupări și susțin că acordul nu împiedică Israelul să răspundă militar în cazul unor atacuri din partea Hezbollah.
În opinia Washingtonului, prioritatea actuală este stabilizarea regiunii și redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.
Oficialii americani avertizează că blocarea prelungită a traficului prin această zonă ar putea avea consecințe economice globale majore.
Negocierile dintre SUA și Iran rămân fragile
Pe 15 iunie, Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la o înțelegere temporară menită să faciliteze reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și să creeze condiții pentru continuarea negocierilor privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Cu toate acestea, detaliile finale ale acordului nu au fost încă stabilite. O nouă rundă de negocieri, care urma să aibă loc în Elveția pe 19 iunie, a fost amânată.
Washingtonul a invocat dificultăți logistice, în timp ce postul de televiziune Al-Mayadeen, apropiat de Hezbollah, a relatat că Iranul și-a suspendat participarea din cauza operațiunilor militare israeliene din Liban.
În paralel, armata israeliană a anunțat că a lovit peste 80 de obiective asociate Hezbollah în sudul Libanului, inclusiv centre de comandă, lansatoare de rachete și alte infrastructuri militare.
Pe fondul acestor evoluții, Iranul a reintrodus restricții asupra navigației în apropierea Strâmtorii Ormuz. Potrivit relatărilor din regiune, au fost trase focuri de avertisment, iar Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis navelor comerciale să evite apropierea de zonă.
Eforturile administrației Trump de a construi un nou cadru de dialog cu Iranul se confruntă astfel cu provocări majore. Escaladarea conflictului dintre Israel și Hezbollah riscă să afecteze procesul diplomatic și să complice obiectivul Washingtonului de a reduce tensiunile regionale.
În același timp, presiunile politice interne din Israel și preocupările privind securitatea națională continuă să influențeze deciziile guvernului Netanyahu, menținând incertitudinea asupra viitorului acordului dintre SUA și Iran, subliniază WP.
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