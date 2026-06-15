SUA și Iran au semnat primul document de pace. Trump, JD Vance și președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, sunt semnatarii

Arhitectura de securitate de la nivel global suferă o modificare seismică după ce canalele diplomatice secrete au produs un rezultat complet neșteptat. Într-o mișcare care va restabili, cel puțin temporar, rutele comerciale vitale pentru energia mondială, Washingtonul și Teheranul au lăsat la o parte retorica războinică pentru a pune semnăturile pe un document oficial de colaborare. Dincolo de tensiunile istorice, realitățile economice par să fi dictat o reconciliere forțată la cel mai înalt nivel al ambelor state.

Semnăturile care validează noul curs al politicii externe

Informația, venită pe canale oficiale de la nivelul administrației americane, confirmă că decizia nu mai este doar un simplu zvon de culise, ci un act asumat direct de nucleul de putere de la Casa Albă și de reprezentanții legislativului de la Teheran. Această asociere de nume arată importanța critică a documentului, menit să dezamorseze o criză care amenința să sufoce comerțul maritim internațional.

Mărturia oferită de un oficial american de rang înalt clarifică identitatea celor care au parafat înțelegerea: „acordul dintre Statele Unite și Iran a fost semnat de Trump, vicepreședintele JD Vance și președintele parlamentului iranian Mohammad Bagher Qalibaf”. Această implicare directă indică faptul că negocierile au depășit faza tatonărilor diplomatice de rang secund, devenind o linie oficială de conduită.

Efectele imediate asupra blocadei și calendarul implementării

Miza cea mai importantă a acestui memorandum nu este una pur politică, ci are un impact economic direct și instantaneu asupra piețelor internaționale. Prima măsură prevăzută vizează deblocarea celei mai disputate artere maritime din regiune, Strâmtoarea Ormuz, o decizie care va relaxa imediat prețurile la petrol și va reduce starea de alertă militară.

Planul de acțiune și pașii următori au fost schițați de aceeași sursă guvernamentală: „detaliile acordului vor fi publicate în următoarele 24-48 de ore și discuțiile tehnice vor fi lansate mai târziu în cursul săptămânii”. În plus, oficialul a adăugat că înțelegerea prevede „o deschidere imediată a Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei SUA asupra Iranului”.