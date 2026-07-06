Întălnire secretă pe tema Trump înaintea summit-ului NATO de la Ankara: Europa riscă să devină un „sclav jalnic" pentru Statele Unite

The Wall Street Journal dezvăluie că liderii UE, la sfârșitul lunii ianuarie 2026, au ținut o ședință cu ușile închise pe tema relației UE cu administrația Donald Trump.

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, la doar trei săptămâni de la începutul noului an, liderii europeni au ținut o întâlnire de urgență cu ușile închise la Bruxelles, pe care unii au numit-o ulterior „noaptea terapiei", dezvăluie WSJ, potrivit Mediafax.

Fără aghiotanți, telefoane sau camere de filmat, ei și-au exprimat în mod deschis frustrarea și anxietatea cu privire la acțiunile lui Trump, inclusiv față de amenințările președintelui SUA la Groenlanda și schimbările mai ample ale politicii SUA.

Discuția s-a axat pe o întrebare care în urmă cu ceva vreme era de neconceput: dacă Europa are nevoie să se pregătească pentru un viitor în care America nu mai este un aliat de încredere.

Președintele francez Emmanuel Macron a concluzionat că „nu există cale de întoarcere", în timp ce majoritatea liderilor au convenit că Europa trebuie să devină mai independentă strategic.

Un grup de lideri europeni s-au plâns că administrația actuală pare mai interesată de acordurile miniere și energetice decât de menținerea rolului tradițional al Americii în lume.

Prim-ministrul belgian a deplâns faptul că Europa riscă să devină un „sclav jalnic" pentru Statele Unite.

Prim-ministrul conservator italian Georgia Meloni, însă, nu a fost de acord. Potrivit celor prezenți, Meloni le-a spus liderilor liberali că, deși s-ar putea să nu-l placă pe președintele Trump, totuși pot discuta cu el.

În stânga lui Meloni se afla prim-ministrul danez Mette Frederiksen, relatează WSJ. Frederiksen încerca să-și păstreze calmul. După o săptămână de dispute cu Trump despre riscuri, prim-ministrul danez părea atât de agitat încât cancelarul german Friedrich Merz a trebuit să se oprească și să o întrebe ce mai face: „Ești bine?"

Jurnaliștii menționează că aliații Americii au început să accelereze un experiment fără precedent de „de-americanizare". De la Franța până în Olanda, guvernele elimină discret tehnologia americană din sistemele lor în favoarea software-ului open-source european și îndeamnă funcționarii publici să nu mai utilizeze Microsoft Teams și Office. Aceștia investesc cu întârziere sute de miliarde de dolari pentru a sprijini companiile private europene din industria aerospațială, inteligență artificială și centre de date, în încercarea de a evita dependența de giganții americani.

Jurnaliștii menționează că acțiunile ulterioare ale SUA nu au făcut decât să întărească hotărârea europenilor.

În martie, când liderii Consiliului European s-au întâlnit din nou la Space Egg, cancelarul german Merz a fost furios că atacurile aeriene ale lui Trump asupra Iranului au dus la creșterea prețurilor combustibililor pe întreg continentul.

Potrivit liderilor prezenți, Rusia va fi singura câștigătoare în acest ultim război din Orientul Mijlociu, fi spus el. Mai mulți participanți au dezbătut oarecum ironic dacă președinția lui Vance nu era preferabilă. Chiar și prim-ministrul italian a recunoscut că își reevaluează opiniile despre președintele SUA. Meloni a deplâns faptul că Trump a fost „nerezonabil".

Pentru a înțelege această schimbare istorică, The Wall Street Journal a intervievat mai mulți șefi de guvern, miniștri și consilieri de rang înalt, reconstituind întâlnirile cu ușile închise care au marcat începutul dezintegrării alianței. Ziarul a analizat, de asemenea, notițe detaliate de la unii participanți, precum și evaluări clasificate furnizate de agențiile de informații europene liderilor care se luptă să se adapteze la noul Washington.

În acest context, un raport de evaluare din sudul Europei afirma: „Nu aveți de-a face cu un guvern cu proceduri stabilite, ci cu un individ capricios".

MI6 a emis un avertisment mai simbolic prim-ministrului Keir Starmer: MI6 a descris a doua președinție a lui Trump ca fiind „ca o întâlnire de la „The Crucible" cu „Wolf Hall", referindu-se la două piese fictive care descriu procesele vrăjitoarelor din Salem și, respectiv, instabila curte a lui Henric al VIII-lea. MI6 și-a instruit personalul să nu discute chestiuni prezidențiale cu omologii CIA.