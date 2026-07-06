UE, reacție dură după cazul Balogun și implicarea lui Trump la Cupa Mondială: "Forurilor sportive, nu politicienilor, le revine sarcina de a stabili regulile sportului"

"Forurilor sportive, nu politicienilor, le revine sarcina de a stabili regulile sportului", a subliniat, luni, comisarul european Glenn Micallef, reacţionând la cazul Balogun care a stârnit ample reacţii la Cupa Mondială de fotbal din 2026.

"Exercitarea unei influenţe asupra deciziilor sportive ar submina autonomia sportului", a avertizat membrul Comisiei Europene, responsabil cu domeniul sportului, Glenn Micallef, într-o postare pe reţeaua de socializare X.

Duminică, FIFA a anulat cartonaşul roşu acordat jucătorului american Folarin Balogun în timpul Cupei Mondiale din 2026, în urma intervenţiei preşedintelui american Donald Trump, gest care a stârnit un val de indignare.

Într-un comunicat laconic, Federaţia Internaţională de Fotbal a anunţat că penalizarea aplicată lui Balogun, eliminat în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Bosniei-Herţegovina, a fost suspendată şi jucătorul va fi în cele din urmă eligibil să joace împotriva Belgiei.

Atacantul american a fost eliminat miercurea trecută în timpul meciului din şaisprezecimile de finală, pe care echipa SUA l-a câştigat cu 2-0 împotriva Bosniei-Herţegovina, pentru că l-a călcat pe picior pe fundaşul Tarik Muharemovic în timp ce acesta ateriza dintr-o săritură.

Acest cartonaş roşu urma să ducă automat la o suspendare de un meci. Dar, Comisia de disciplină a FIFA a anunţat, duminică, într-un comunicat, că Balogun devine apt de joc, după ce a schimbat suspendarea de un meci într-o sancţiune de un meci cu suspendare, cu o perioadă de probaţiune de un an.