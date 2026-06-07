Un fost înalt oficial al Mossad face o dezvăluire importantă despre posibila cădere a regimului din Iran

Planul elaborat de Israel și Mossad, agenţia israeliană de informaţii, ar putea duce în continuare la căderea regimului iranian, dar nu a fost dus la bun sfârșit în toate etapele sale după decizia Statelor Unite de a opri războiul, declară pentru Canalul 12 „Aleph", un fost înalt oficial al Mossad, care s-a pensionat anul trecut.

Planul Mossad pentru înlocuirea regimului de la Teheran

„Nu am încercat până la capăt; am fost opriți pe parcurs", spune el. „Acesta este un plan în mai multe etape care a fost pregătit de-a lungul timpului și care a fost suspendat pentru moment. În acest război, am pornit la drum cu un partener, o putere strategică care, la un moment dat, a oprit luptele, dar aceste etape au început și s-au dezvoltat, inclusiv utilizarea partenerilor kurzi, cu scopul de a înlocui regimul", mai spune Aleph.

O strategie pe termen lung bazată pe perseverență

El și-a exprimat speranța că, la un moment dat, următoarele etape ale planului operațional vor fi aprobate. „Un plan ca acesta este unul pe termen lung, care poate dura mult timp, și trebuie să dai dovadă de perseverență în toate etapele sale", remarcă el.

În același timp, el consideră că s-au creat condițiile necesare ca, în cele din urmă, regimul iranian să-și piardă puterea. „Nu pot prezice dacă va cădea în șase luni sau în trei ani, dar nu există nicio îndoială că acest regim va cădea", spune el.

Operațiunea „Leul în Ascensiune" și noua strategie de infiltrare

În interviu, Aleph descrie modul în care, în timpul Războiului de 12 zile, denumit de Israel „Operațiunea Leul în Ascensiune" în iunie 2025, Mossad a acționat în Iran în moduri care ar fi fost de neimaginat chiar și cu câțiva ani în urmă.

Revoluția tehnologică și utilizarea agenților locali în Iran

„Era o unitate militară operațională care acționa în conformitate cu un program avansat de pregătire operațională, dotată cu arme, dispozitive de vedere pe timp de noapte și capacitatea de a ghida rachete, chiar în interiorul Iranului", spune el.

„Este ceva ce nu am fi putut vedea acum șase ani. Aceasta este marea revoluție care a avut loc în cadrul Mossadului [sub conducerea fostului șef al Mossadului, David Barnea]", a adăugat Aleph.

Potrivit lui Aleph, în ultimii ani, Mossadul a intensificat recrutarea, instruirea și încrederea în agenții din țările inamice, bazându-se pe aceștia pentru operațiuni care înainte ar fi fost efectuate doar de agenți israelieni.