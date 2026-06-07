Roman Abramovici, emisarul din umbră: Informații care arată că oligarhul rus ar fi fost la Kiev pentru o întâlnire cu Zelenski
Postat la: 07.06.2026 |
O informație nouă referitoare la posibile contacte indirecte dintre Kiev și Kremlin a generat controverse după ce președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că un oligarh rus ar fi vizitat capitala Ucrainei în luna mai pentru o întâlnire cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.
Potrivit deputatului ucrainean Oleksii Goncearenko, persoana la care s-a referit liderul de la Kremlin ar fi miliardarul Roman Abramovici, cunoscut pentru implicarea sa neoficială în eforturile de mediere din primele luni ale războiului dintre Rusia și Ucraina.
Putin vorbește despre o vizită la Kiev
Declarația lui Putin a fost făcută pe 5 iunie și a fost relatată de Meduza. Liderul rus a afirmat că un om de afaceri rus, al cărui nume nu l-a dezvăluit, s-ar fi deplasat la Kiev pe 21 mai pentru discuții cu autoritățile ucrainene.
La scurt timp după apariția informației, Goncearenko a susținut că este vorba despre Abramovici și că întâlnirea cu Zelenski ar fi avut loc chiar în ziua menționată de Putin.
Parlamentarul ucrainean nu a oferit detalii despre conținutul discuțiilor, însă a afirmat că oligarhul ar fi acționat ca intermediar și ar fi urmat să transmită un mesaj din partea liderului ucrainean către Kremlin.
Până în acest moment, autoritățile de la Kiev nu au confirmat și nici nu au infirmat informațiile privind o posibilă vizită a lui Abramovici în capitala Ucrainei.
Versiunea prezentată de Kremlin
Conform relatării lui Putin, la o zi după vizita presupusului emisar, Ucraina ar fi lansat un atac asupra unui cămin din regiunea Luhansk, teritoriu aflat sub controlul forțelor ruse și pe care Moscova îl califică drept un act „terorist".
Președintele rus a declarat că l-ar fi întrebat ulterior pe omul de afaceri ce explicație există pentru acel atac și dacă partea ucraineană a oferit vreun răspuns.
Potrivit lui Putin, oligarhul i-ar fi transmis că nu deține explicații, deși ar fi continuat să primească apeluri telefonice din Ucraina. Liderul de la Kremlin a afirmat că după acel episod nu a mai avut niciun contact cu respectivul om de afaceri.
Abramovici și rolul său în negocierile ruso-ucrainene
Numele lui Roman Abramovici a fost asociat în repetate rânduri cu tentativele de mediere dintre Moscova și Kiev încă din primele săptămâni ale invaziei ruse.
În martie 2022, mai multe publicații occidentale au relatat că Putin și-ar fi dat acordul pentru implicarea miliardarului în negocierile de pace.
În aceeași perioadă, The Wall Street Journal relata că Zelenski i-ar fi cerut atunci președintelui american Joe Biden să nu impună sancțiuni împotriva lui Abramovici, considerând că acesta ar putea avea un rol util în dialogul dintre cele două părți.
Ulterior, au apărut informații potrivit cărora omul de afaceri ar fi transmis Kremlinului un mesaj scris de mână din partea lui Zelenski referitor la condițiile unui posibil acord de pace.
Episodul controversat al presupusei otrăviri
Abramovici a fost implicat și într-un episod care a atras atenția comunității internaționale.
Investigațiile realizate de Bellingcat au indicat că mai mulți participanți la negocierile ruso-ucrainene ar fi prezentat simptome compatibile cu o posibilă expunere la substanțe toxice. Printre persoanele afectate s-ar fi aflat și miliardarul rus.
Informațiile nu au fost confirmate oficial niciodată, însă cazul a alimentat numeroase speculații privind tensiunile și jocurile de influență din jurul negocierilor.
În vara anului 2022, Abramovici a fost văzut la Istanbul, unde a participat la ceremonia de semnare a acordului privind exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră.
Presa internațională a relatat ulterior că omul de afaceri ar fi avut un rol și în negocierile pentru schimburile de prizonieri dintre Rusia și Ucraina, alături de Mohammed bin Salman.
În octombrie 2022, Ucraina l-a inclus pe Abramovici pe lista persoanelor sancționate. Totuși, documentele oficiale conțineau o clauză neobișnuită, potrivit căreia aplicarea efectivă a sancțiunilor urma să fie amânată până la finalizarea procedurilor privind schimburile de prizonieri și repatrierea trupurilor militarilor căzuți în război.
Această excepție a alimentat speculațiile potrivit cărora omul de afaceri ar fi continuat să joace un rol discret în canalele neoficiale de comunicare dintre Kiev și Moscova.
Deocamdată, informațiile privind presupusa vizită a lui Abramovici la Kiev nu au fost confirmate oficial. Cu toate acestea, reapariția numelui său în contextul relațiilor dintre Ucraina și Rusia sugerează că miliardarul ar putea rămâne unul dintre puținii interlocutori acceptați, cel puțin informal, de ambele părți.
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