Se complică situația pentru Donald Trump: Camera Reprezentanților a votat pentru retragerea trupelor SUA din Iran. Inclusiv oameni ai republicanilor susțin rezoluția

Camera Reprezentanţilor a adoptat miercuri o rezoluţie prin care ordonă retragerea trupelor americane din Războiul din Iran - o palmă usturătoare aplicată lui Donald Trump, care a angajat Statele Unite în acest conflict la 28 februarie, împreună cu Israelul.

Rezoluția a fost votată și de republicani

Rezoluţia - adoptată cu voturile a patru reprezentanţi republicani - are, înainte de toate, o valoare simbolică, din cauza dreptului de veto al preşedintelui american.

"Congresul îi ordonă preşedintelui să retragă Forţele Armate ale Statelor Unite din ostilităţile împotriva Republicii Islamice Iran", dispune documentul.

Aleşii democraţi din Comisia Afacerilor Externe au salutat, după vot, "un mesaj puternic şi fără echivoc adresat lui Donald Trump din partea amerianilor".

"Este timpul să se pună capăt acestui război ilegal şi profund nepopular", cer ei.

VETOUL LUI TRUMP

O rezoluţie similară a trecut o etapă-cheie în procedutra de la Senat - la sfârşitul lui mai -, iar o adoptare în Camera superioară a Congresului ar putea avea loc săptămâna aceasta.

În cazul adoptării în ambele Camere ale Congresului, în urma unei navete parlamentare, Donald Trump îşi va opune, fără îndoială, vetoul, pentru a împiedica o promulgare a textului.

În vederea unei ocoliri a acestui veto prezidenţial, un nu vot - în ambele Camere - este necesr să fie organizat şi este necesară o majoritate de două treimi, un lucru aproape imposibil având în vedere alcătuirea actuală a Camerei Reprezentanţilor şi Senatului.

Potrivit Constuţiei americane, numai Congresul este abilitat să declare război.

Prin aceste rezoluţii, democraţii vor să reafirme autoritatea puterii legislative în această problemă, împotriva puterii executive reprezentată de către Donald Trump.

Legea îi permite preşedintelui să deschidă ostilităţi, pentru a răspunde unei amninţări iminente, însă îl obligă să obţină autorizaţia Congresului în termen de 60 de zile.

Or la înceutul lui mai Donald Trump a depăşit această dată limită, argumentînd că acest conflict, pe care l-a lansat la 28 aprilie prin atacuri americane şi israeliene, s-a încheiat, din cauza armistiţiului în curs.

Însă democraţii contestă acest argument şi-i replică că forţe americane sunt angajate în continuare la faţa locului pentru a impune respectarea unei blocade americane a porturilor iraniene.